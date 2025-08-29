Китайские автобренды наращивают производство оригинальных масел в России

Популярность и растущее количество китайских автомобилей в нашей стране говорят о том, что последние годы производители из Китая внимательно прислушиваются к пожеланиям российских автовладельцев и дорабатывают технику как под особенности местного климата, так и с учетом наших дорог, топлива и других факторов. Это, кстати, подтверждает и аналитическое агентство «Автостат»: за семь месяцев этого года в пятерке наиболее продаваемых автобрендов аж четыре из Поднебесной.

И если покупка автомобиля — это, безусловно, важный шаг номер 1, то следующим важным шагом под номером 2 будет его грамотное обслуживание. И тут у потребителя, прямо скажем, могут разбежаться глаза от того многообразия рекомендаций специалистов и всяческих канистр и банок на прилавках автомагазинов. Производителей, к примеру, моторных масел достаточно, но стоит учитывать некоторые важные нюансы.

Ряд наших компаний, производящих моторные масла и другие технические жидкости, на протяжении многих лет сотрудничали с ведущими международными автопроизводителями и, соответственно, благодаря такому опыту, теперь успешно сотрудничают и с китайскими автоконцернами.

При этом, важно отметить, что отечественные нефтяники разрабатывают и производят масла не только для станций техобслуживания, но и поставляют их на конвейеры для первой заливки. Еще они выпускают фирменные канистры под брендом автопроизводителей.

Фото avtovzglyad.ru

В 2025 году ЛУКОЙЛ сообщил о технологическом партнерстве по разработкам и поставкам фирменных смазочных материалов для Hongqiи Haval.

Как уточняют в компании, масла полностью адаптированы для российских условий эксплуатации машин данных производителей, прошли полную программу испытаний под их же контролем и соответствуют международным отраслевым стандартам качества API и ACEA.

Сегодня уже большинство владельцев автомобилей понимают, что при подборе смазочных материалов для авто нужно в первую очередь ориентироваться на рекомендации производителя, который точно знает, что нужно двигателям произведенных им машин.

К слову, часто в названии продуктов и на этикетках канистр также указана разнообразная полезная информация, например, для каких именно марок и моделей подходит та или иная жидкость.

С тех пор, как автопроизводители из Китая стали активно осваивать наш рынок, количество китайских машин в России сильно увеличилось, а их пробег зачастую уже переваливает за 200 000 км. Следовательно, для многих таких машин наступает пора замены и трансмиссионного масла.

Фото avtovzglyad.ru

В китайских авто наиболее популярны коробки передач с двойным сцеплением (DCT) и вариаторами (CVT). Тот же ЛУКОЙЛ, ведущий активную работу в этом направлении, разработал для обеих этих версий КП маловязкие трансмиссионные жидкости с говорящими названиями — CVTF FE и DCTF FE, обеспечивающие, по словам производителя, плавное переключение передач в широком диапазоне температур и экономию топлива.

Подводя итог, стоит отметить, что наличие у отечественных производителей собственных технологий по производству присадок и масел, а также опыта продуктивной и многолетней работы с ведущими производителями техники является серьезным аргументом при выборе автобрендом технологического партнера, а потребителю гарантируется качество продукта в канистре.