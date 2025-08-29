Производитель моторных масел поделился результатами ресурсных испытаний

За последние годы рынок смазочных материалов претерпел изменения. Известные международные бренды ушли из страны, поставив автолюбителей и владельцев бизнеса перед необходимостью заново выбирать масла под свои нужды. Что отрадно, производители и дистрибьюторы моторных масел идут навстречу и открыто тестируют свою продукцию совместно с предприятиями. Так компания Teboil провела ресурсные испытаний синтетических моторных масел на одном из промышленных предприятий Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Испытания шли 4 месяца на технике «Выборгской Лесопромышленной корпорации». Это предприятие занимается выпуском бумаги, картона, топливных гранул и другой продукции. В ходе тестирования синтетическое моторное масло Super XLD-3 10W-40 использовалось в круглосуточно работающих экскаваторах Liebherr в условиях постоянных высоких нагрузок, температурных перепадов и запыленности. Специалисты вели регулярный контроль за состоянием масла и его показателями. Анализы проводились на начальном этапе, затем через 200 и 300 моточасов.

По результатам испытаний масло показало высокую устойчивость к тяжелым условиям и сохранило запас эксплуатационных свойств, что говорит о надежной защите техники на протяжении всего периода. Тем самым, эксплуатационщики убедились в достаточном качестве продукта, а производитель масла получил неоценимый опыт для дальнейших разработок.