Самый главный вопрос: какое масло выбрать для подержанной, но любимой иномарки

Выбор моторного масла — один из самых популярных и остросюжетных вопросов любого автомобильного форума. И если несколько лет назад там мелькал лишь стандартный и хорошо известный набор имен, то сегодня — целая палитра самых разных наименований и составов. Какой выбрать и как не нарваться на откровенный контрафакт? Как не загубить мотор в попытке сэкономить и сэкономить, не раскошелившись в итоге на переборку? Краеугольные вопросы сервисного обслуживания на примере популярной подержанной иномарки Ford Focus 3 — на портале «АвтоВзгляд».

Последние пара-тройка лет крепко ударили не только по кошелькам, но и по идеологии отечественного автомобилиста: новые автомобили относительно спорны и далеко не для всех прекрасны, а подержанные — довольно дороги. Да, именно в такой последовательности: содержание иномарки, да и, чего греха таить, отечественной машины с большим пробегом таит в себе неиссякаемую прорву вопросов, решение которых стоит денег. Зачастую — немалых.

Например, в 2022-2023 годах многие автовладельцы столкнулись с вопросом конструктивного ремонта двигателя, читай, переборки, причиной которой стали ошибки в выборе моторного масла. Цена вопроса переборки мотора — около 200 000 рублей, что в некоторых случаях недалеко от рыночной цены автомобиля.

Ничего себе ошибка, скажете, и будете абсолютно правы. Но корни подобного «промаха» лежат не столько в глобальном желании сэкономить, сколько еще и в количестве контрафакта на полках магазинов. Фактически, покупая в непроверенных местах давно знакомую канистру известного импортного масла, довольно часто мы сами обрекаем себя на возможную подделку и неприятные перспективы. И тут возникает логичный в целом вопрос: ну а что покупать-то? Масло менять надо? — Надо!

Фото avtovzglyad.ru

Неплохой, как показала практика, рабочий «кейс» — выбор отечественного масла, которое по техническим характеристикам подходит конкретному ДВС: его и подделывают реже, и купить у официального дистрибьютора или дилера, читай, стопроцентный «оригинал» — особого труда не составляет. Дело за малым — определиться с конкретикой, что, увы, в большинстве случаев возможно лишь на основании теории, густо замешанной на личном и ничьем более опыте.

Именно так к нам в «редакционные» руки попало синтетическое моторное масло Felix 5w-30 A5/B5, SL/CF, которому по идеологическим и вполне техническим свойствам суждено было отправиться в нелегкий путь испытаний по недрам двухлитрового мотора автомобиля Ford Focus третьего поколения, выпущенного в 2013 году. Что имеем: алюминиевый блок, алюминиевая «голова», цепной привод ГРМ, атмосферный, непосредственный впрыск топлива.

Машина, будем честны, жизнь повидала: 190 000 км, пройденные по большей части на городских улицах, не самая бережная эксплуатация, несколько водителей, чей азарт всегда находил отклик у готового «на шалости» движка.

Для ценителей: веселье начинается с отметки в 3500 оборотов, поэтому каждый считает своим долгом крутить мотор буквально до звона. Режим работы авто — от 8 часов в сутки, часто выжатая в пол педаль и вечный недостаток внимания в плане обслуживания.

Фото avtovzglyad.ru

В год машина проезжает 15-20 тысяч км, техобслуживание, как следствие, проходит дважды: каждые 10 000 км. Последнее посещение подъемника состоялось летом, и снова — в режиме «редакционного задания»: «Фокус» является частым штатным «подопытным». В июле машина получила свою канистру масла, Felix 5w-30 A5/B5, SL/CF, новые фильтры, пару железок в подвеску и поехала наматывать километры на колеса.

Радиаторы — не мыли, ибо «еще походит, а там уже и менять». Жарким это лето не назовешь, но несколько тяжелых ездовых дней у машины было в самых разных климатических условиях: от высоких до околонулевых забортных температур. Следовательно, и масло прошло все «круги ада»: сливая, смотрели и на количество, и на цвет, и на консистенцию.

В целом — абсолютно без негатива и откровенных проблем, подобные «гаражные» показатели — всегда в стиле «показалось». Для качественной и точной же оценки нужны цифры и замеры. А за ними — только в лабораторию. Слитое из мотора масло было отправлено в МИЦ ГСМ, где провели полный анализ. Вот подробный отчет.

Состояние пробы масла. Вязкость: кинематическая вязкость при 100°C — 10,29 мм²/с, при 40°C — 60,03 мм²/с, индекс вязкости —161. Показатели точно соответствуют заявленному классу вязкости 5W-30, значительных изменений не выявлено. Щелочное число (TBN): 7,37 мг КОН/г. Такой показатель свидетельствует о сохранённом ресурсе нейтрализации кислот, то есть масло ещё не исчерпало свой моющий и защитный потенциал.

Фото avtovzglyad.ru

Кислотное число (TAN): 4,91 мг КОН/г — умеренное, что типично для масла с пробегом (около 10 000 км). Показатели окисления и нитрования, соответственно, 23,0 Abs/0.1mm и 15,0 Abs/0.1mm. Вполне умеренные цифры, но указывают на начало процессов старения масла.

Показатели загрязнения после 10000 км пробега: кремний (Si) — 10 мг/кг, вода — 0,12%, топливо — 0,6%, гликоль — 0%. Небольшое количество пыли, но уровень не критичен. Вода — в допустимых количествах. Присутствует совсем незначительное разжижение масла за счет попадания топлива, характерное для исправного двигателя. Следов антифриза в масле нет.

Оценка износа двигателя. Железо (Fe) — 62 мг/кг (умеренный износ цилиндров, валов, шестерён), алюминий (Al) — 8 мг/кг (незначительный износ поршней или подшипников), медь (Cu) — 2 мг/кг (минимальный износ вкладышей или подшипников), хром (Cr) — 1 мг/кг (незначительный износ колец или покрытий), свинец (Pb), Олово (Sn) — 0 мг/кг (отсутствие износа вкладышей), никель (Ni) — 1 мг/кг. Для пробега 10 000 км уровень наличия частиц металлов в пределах нормы, признаков аварийного или повышенного износа нет.

Состояние присадок. Кальций (Ca) — 2742 мг/кг, цинк (Zn) — 986 мг/кг, фосфор (P) — 845 мг/кг, бор (B) — 37 мг/кг. Пакет присадок сохранил свой состав и активность, что подтверждается высоким щелочным числом и содержанием ключевых элементов.

Фото avtovzglyad.ru

Эти данные говорят о том, что состояние двигателя практически такое же, как и до заливки масла. Несмотря на приличный пробег и активную эксплуатацию, фордовский движок показывает себя молодцом: износ в допустимых пределах, без криминала, да и система смазки работает исправно, срочных инвестиций не требует.

С маслом же все предельно ясно, перехвалить будет сложно: со своей задачей оно справилось, отработало 10 000 км без критических изменений, общее состояние и движка, и смазочного материала признается удовлетворительным. Как говорят в таких случаях на СТО: рекомендуем заменить.

Также можно рекомендовать продолжение эксплуатации автомобиля с данным лубрикантом и соблюдением выше заявленного межсервисного интервала. На том имеет смысл подвести итоги нашего испытания: для «фордовского» мотора продукт Felix 5w-30 A5/B5, SL/CF показал себя, как подходящий вариант, позволяющий и мотор, и кошелек от избыточных трат уберечь. Достойное отечественное масло, вполне доступное, как по цене, так и по географии дистрибуции, которому по силам заменить более дорогие и редкие импортные аналоги.