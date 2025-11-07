Эксперт Керасий объяснил, как правильно выбирать моторное масло для «китайца»

Китайские автомобильные бренды дают неплохую гарантию на свои машины, у некоторых она доходит до 7 лет — с оговорками, но все же. А чтобы сохранить право на безвозмездное обслуживание в случае чего, владельцу необходимо следовать определенным правилам — в том числе соблюдать предписания компании-изготовителя относительно моторного масла.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор по инновациям бренда моторных масел Mirax Анатолий Керасий, существуют определенные тонкости. Так, если предусмотрен стандарт API SN, то допустимо заливать масла, сертифицированные по более современным API SP или API SQ. А вот продукты устаревшей API SL использовать уже нельзя, если не хотите лишиться гарантии.

В документации указаны европейские нормы АСЕА? Тогда без вариантов — допустим только тот стандарт, что предписан. ОЕМ-допусков (то есть заводских) у китайских автостроителей на сегодняшний день нет — только у концерна Geely. Однако стандарты производителя всегда будут иметь приоритет над общеотраслевыми, сказал эксперт.

