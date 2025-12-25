Технологии зимних масел: правда или вымысел

История про сезонное моторное масло, зимнее для холодов и летнее для жары, до сих пор порождает слишком много слухов и пересудов: отечественные водители просто не успевают следить за новыми тенденциями и не слишком внимательны к мануалам по эксплуатации их автомобилей. Однако, как и в любой подобной истории, в ней есть доля истины, от которой нельзя просто отмахнуться. Градусник подсказывает, что наступило лучшее время разобраться: какое же моторное масло выбрать до наступления морозов? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Не надо быть семи пядей во лбу и обладать корочкой о высшем инженерном образовании, чтобы понять и принять простую истину: зимой любому мотору куда сложнее и тяжелее, чем летом. Низкие температуры, тот самый утренний, после морозной ночи пуск, регулярный переход «через ноль», моточасы на холостых в бесконечных пробках и прочее-прочее сказывается на ресурсе ДВС не в лучшую сторону. Нивелировать этот непростой «нюанс» можно лишь переездом в теплые страны, однако есть другие известные способы, как нагрузку снизить. В частности — с помощью грамотно подобранного моторного масла.

Тут же на горизонте возникает набившая уже оскомину история про зимнюю смазку: мол, отцы знали, что делали, в машинах понимали, так что под зиму, если вообще выкатывали машину из гаража, заливали морозостойкий состав, который по весне меняли на летний. Разница была в густоте: летом более жидкое масло превращается почти в «воду», а зимой — наоборот.

Более густое же может за одну ночь стать настолько вязким, что масляный насос его просто не продавит «по адресу», обеспечив поршням и цилиндрам пугающее нас всех масляное голодание. Иными словами, предельно комфортные условия для образования царапин и задиров на стенках, которые автоматически ведут к дорогостоящему ремонту.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Однако за последние несколько десятилетий технологии изготовления моторных масел прошли заметный путь вперед: советская идеология 60-70-хх годов уже просто не актуальна. Более того, моторы под капотами сегодня другие, а также и масла, что этим моторам достаточно жестко прописаны заводами-изготовителями.

Абсолютное большинство отечественных водителей, мудро прикинув свои потребности на фоне моторных возможностей, выбирают примерно одну категорию: «синтетику», как наиболее универсальный, рабочий и ресурсный лубрикант, одинаково хорошо себя проявивший и на свежих Lada, и на подержанных японо-корейских иномарках, коих на наших дорогах большинство.

Остальные характеристики — строго по регламенту. И масла эти по сезону, внимание, не меняют: они, масла, того попросту не требуют, будучи универсальными. Их возможностей достаточно и для среднерусской жары летом, и для нормального общероссийского мороза зимой. А в экстремальные условия, где действительно имеет смысл более серьезно подойти к вопросу выбора моторного масла, большинство автомобилей не часто попадают.

Хотя и такая категория автовладельцев с их машинами, которые очень «плотно» эксплуатируются зимой, конечно, присутствует. Тут, как говорится, сам бог велел предусмотреть дополнительную защиту мотора, чтобы продлить ему ресурс и отсрочить возможный ремонт.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Так какое же моторное масло выбрать, чтобы не зависеть от показаний термометра за окном? Опустим банальности и прописные истины и перейдем сразу к тому, что действительно нужно из раза в раз проговаривать. В частности — требования и характеристики, прописанные в инструкции по эксплуатации. Не бывает универсальных решений и «волшебных таблеток», бывает мудрый и профессиональный выбор, который в итоге и позволяет сохранить мотор.

Например, масло Motul 8100 X-clean+ EFE 0W-30 — это 100% синтетическое моторное масло стандарта ACEA C3, созданное для современных европейских автомобилей. Слово «европейских» подчеркнем дважды, чтобы зафиксировать: это крайне важно. Моторное масло 8100 X-clean+ EFE 0W-30 соответствует требованиям и обладает официальными одобрениями BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen, а также полностью соответствует стандартам FIAT 9.55535-S3 и CHRYSLER MS 11106. Иными словами, «добро» от завода-изготовителя — в наличии. А какие еще нужны доводы

Современные европейские двигатели, КПД которых довели до максимума, нуждаются в корректном выборе масла. Случайный выбор — просто противопоказан. Стоит признать, что Motul в особом представлении не нуждается, а его современный и актуальный для зимней эксплуатации состав 8100 X-clean+ EFE 0W-30, благодаря качественной базе и подобранному пакету присадок, поступает к узлам, предотвращая износ при пуске.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Помимо всего прочего, масло обладает энергосберегающими свойствами, а также компонентами, повышающими смазывающие и противоизносные качества, сберегая ресурс ДВС на всём рекомендованном межсервисном интервале.

Именитые бренды, за редким исключением, описанным абзацем выше, сегодня становятся крайне непростой целью для российского автомобилиста. И дело даже не в деньгах: найти, независимо от стоимости, канистру «старого бренда», оригинальную, фирменную и соответствующую этикетке — сложная задача. В некоторых небольших городках — и вовсе не решаемая. А если гарантированного результата может и не быть, то к решению задачи добротного лубриканта для двигателя стоит подойти с другой стороны: а что если выбрать из менее крупных зарубежных производителей или отечественных, куда менее популярных у масляных мошенников, брендов?

Начать этот путь стоит с осознания: добротных масел, производством которых занимаются проверенные компании, на российской полке сегодня достаточно. Например, уже себя неплохо зарекомендовало, в том числе и в зимние месяцы эксплуатации, масло FELIX 5W-40 ACEA A3/B4, API SN/CF. Это устойчивый к морозам и облегчающий тяжелые утренние пуски ДВС, универсальный состав от известного отечественного производителя автохимии одноименной марки.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Подходит для использования в двигателях с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Масло хорошо прокачивается по системе и обеспечивает безопасный пуск двигателя без «масляного голодания» при температуре до -35°C, что, будем откровенны, покроет львиную долю потребностей российских автомобилистов.

Продукт полностью соответствует упомянутым в его названии стандартам, что подтверждено в лаборатории МИЦ ГСМ, обладает необходимой термоокислительной стабильностью на протяжении межсервисного интервала эксплуатации, справляется с поставленными задачами всю зиму и достаточно доступен на рынке. Одним словом, являет собой вполне разумный выбор, который ни зимой, ни летом не подведет при соблюдении интервалов замены.

Еще одним заметным представителем отечественных моторных масел, которому самое место в нашем списке, будет бренд POLYMERIUM курской компании, которая в этом году отметила свое десятилетие, и стала в том числе известна тем, что разрабатывает собственные пакеты присадок из европейского и азиатского сырья, то есть независима от санкций и логистических пертурбаций. Стабильна, называя вещи своими именами. В период холодов, по нашему мнению, особенно актуальны масла линейки XPRO2, появившиеся на рынке в начале 2019 года.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Одно из них — XPRO2 0W-20 GF-6A SQ OYMYAKON HYBRID — всесезонное моторное масло на основе эстеров, алкилированных нафталинов и ультрасинтетического базового масла, созданное для всех типов бензиновых и дизельных двигателей и подходящее обширному списку моделей. Эстеровое базовое масло притягивается к металлическим деталям двигателя, обеспечивая надежный и мягкий запуск в любую погоду.

Отсюда и хорошие результаты в зимний период. Перечисленные особенности масел линейки позволяют им выдерживать повышенные нагрузки и работать при экстремально низких минусовых температурах. Так же, на наш взгляд, в этой же линейке достойно внимания масло XPRO2 5W-40 A3/B4, которое еще и соответствует новому стандарту API SQ, в том числе будет интересно обладателям более ранних моделей европейского автопрома и, соответственно, большинству машин из Китая.

Следующий пункт и следующий отечественный бренд — CNRG, производящий моторное масло в Москве. Особый интерес для нас представляет линейка смазочных материалов N-FORCE, разработанных и созданных по собственной технологии N-TECHNOLOGY. Упор сделан на улучшение низкотемпературных свойств, уменьшение расхода на угар и повышение стойкости масел к окислению в процессе эксплуатации. Обязательно, на наш взгляд, стоит отметить синтетическое среднезольное моторное масло N-FORCE Special GV 0W-20, подходящее моторам с системами дожигания выхлопных газов и турбированным двигателям.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Оно создает дополнительный эффект защиты от детонации, продлевает срок службы цепи ГРМ, предотвращает образование нагара на поршнях двигателя. Продукт подходит под требования наиболее актуальных новых автомобилей, продающихся сейчас в России: GEELY, BELGEE, CHERY, EXEED, Omoda, Jetour, Kaiyi, Great Wall, HAVAL, TANK, JAC, BAIC.

Отметим еще группу интересных масел из этой же линейки — N-Force Supreme, включающую продукты разной вязкости. С декабря 2025 года синтетические масла 5W-30, 5W-40 и полусинтетика 10W-40 выпускаются в спецификации API SP. То есть подходят для использования в бензиновых и дизельных двигателях последних поколений с турбонаддувом и без, кроме дизельных двигателей с сажевыми фильтрами. А также для двигателей с прямым впрыском топлива, включая топливные системы высокого давления Common Rail.

Важное требование к моторному маслу, когда термометр «устремляется вниз», — низкотемпературная текучесть. Смазка не должна загустеть, чтобы маслонасосу хватило сил ее продавить в двигатель. Поэтому многие отечественные масляные бренды, ориентируясь на наш климат, на это требование обращают особенное внимание.

Компания MOZER разрабатывает моторные масла с учетом обеспечения той самой низкотемпературной текучести. К примеру, в основе ее полностью синтетического продукта PREMIUM ONE 5W-40 идет комбинация современных ПАО-масел и сложных эфиров, обеспечивающих снижение вязкости смазки при низких температурах, что позволяет стартеру запустить двигатель без чрезмерных усилий.

Фото портала "АвтоВзгляд"

После запуска масло быстро достигает критических узлов двигателя, минимизируя износ «на сухую». Подойдет владельцам современных авто с бензиновыми и дизельными двигателями, включая высокофорсированные турбомоторы, для которых важен уверенный запуск в мороз и защита двигателя без оглядки на пробег или нагрузку.

Также в арсенале есть масло PREMIUM C3 5W-30 — состав для бережного холодного пуска экологичных двигателей с системами доочистки. Это полностью синтетическое низкозольное масло для современных двигателей с сажевыми фильтрами, катализаторами и системами рециркуляции выхлопных газов. Рецептура продукта уменьшает образование отложений в этих чувствительных и дорогих системах, что важно для их долговечности.

Европа — Европой, но у нас еще любят и ценят японские и корейские машины. И для них, к примеру, у уже упомянутого выше производителя Motul, тоже есть подходящие составы. В частности — моторное масло 8100 ECO-CLEAN 0W-30. Это синтетический продукт, разработанный для современных — читай: горячих, нагруженных и турбированных — бензиновых и дизельных двигателей.

Благодаря сбалансированному составу с пониженным содержанием золы, фосфора и серы это масло обеспечивает надежную смазку двигателя, очищает мотор изнутри и бережно взаимодействует с системами доочистки выхлопных газов, включая каталитические нейтрализаторы и фильтры DPF.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Это масло способно стабильно отрабатывать на всем промежутке от замены до замены, а также, что особенно актуально для нас сейчас, способствует легкому пуску двигателя даже в сильные морозы. А дополнительно — реально помогает снизить расход топлива благодаря стандарту ACEA C2. Состав соответствует современным требованиям ведущих автопроизводителей и рекомендован для широкого спектра автомобилей: Honda, Toyota, Subaru и Suzuki, а также BMW, Mercedes-Benz, Ford и Fiat.

Надо признать, что среди отечественных автомобилистов уже набралась приличная когорта адептов эстеровых моторных масел, поэтому в дополнение к упомянутым продуктам обязательно стоит назвать и «синтетику» отечественного производства от бренда AKross — моторное масло Astra 0W-20 SP GF-6A C5/C6, давно уже известное на нашем рынке.

Оно достаточно долгое время остается на стенках цилиндров и в «рубашке» двигателя при остановках, заметно облегчая работу движка в режиме «старт-стоп», защищая мотор от смертельных задиров. А также, имея хорошую прокачиваемость и низкую температуру застывания, облегчает тот самый непредсказуемый первый утренний пуск зимой. Масло стабильно до -35 градусов и при перепадах температур, а тесты подтвердили сохранение штатной текучести до -51 градуса.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Среди других положительных свойств масла — снижение детонации и бережное отношение к цепи ГРМ, что порадует владельцев сложносочиненных современных ДВС. Кроме того, для обладателей японских и корейских автомобилей, а также европейских и американских машин с бензиновыми или дизельными моторами наиболее популярных в России предыдущих поколений, производитель создал лубрикант Astra 5W-40 SP A3/B4 на основе гидрокрекинговых базовых масел с добавлением ПАО и эстеров. Температура застывания у данного масла составляет -49 °C.

Стоит отметить, что в последние годы заметно улучшили низкотемпературные показатели своей продукции производители автомобильных синтетических лубрикантов, выпускаемых по «гидрокрекинговой» технологии. Это касается не только маловязких масел, но и моторных смазок, скажем так, «средней» вязкости, например с такой ходовой спецификацией, как 5W-30. Наглядным подтверждением тому может, в том числе, служить довольно популярная «синтетика» отечественного производства ADVANS 8300 5W-30 API SP от бренда ReinWell, которая не теряет своей текучести вплоть до -39С.

Эксперты, тестировавшие данный продукт, отмечают высокую термостабильность параметров масла и позиционируют его как универсальное всесезонное масло с улучшенными вязкостно-температурными и энергосберегающими свойствами.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Эти качества у ADVANS 8300 5W-30 достигнуты благодаря оптимизированной комбинации HC-базовых масел и присадок последнего поколения. Универсальность данного лубриканта также состоит в том, что он адаптирован под широкий круг современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе европейского, американского и азиатского производства.

Достаточно отметить, что он, например, полностью соответствует требованиям новой спецификации Ford WSS-M2C913-D. Кстати, с осени этого года масло поступает на рынок в канистрах нового дизайна (на фото), который был внедрен для улучшения их эргономичности.

Если рассматривать исключительно низкотемпературные показатели автомобильных лубрикантов с точки зрения их физических свойств, то здесь, безусловно, выигрывают маловязкие составы, например со спецификацией 0W20. Оно и понятно, ведь текучесть таких масел на морозе по умолчанию выше, чем у более вязких аналогов.

Это свойство моторной смазки можно дополнительно усилить за счет применения синтетической «базы» на основе ПАО. Примером здесь может служить лубрикант Lopal 1 Advanced Fully Synthetic Series SP 0W-20 от одноименной китайской марки, который не теряет своей текучести даже на 55-градусном морозе. Это полностью синтетическое моторное масло выпускают на заводах Lopal по технологии HYPER ZING, разработанной совместно с Lubrizol.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Продукт предназначен для бензиновых двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском, но может применяться и в дизелях при наличии прямой рекомендации автопроизводителя. К слову, данный лубрикант является официальным маслом для автомобилей Geely.

Его используют как для первичной заливки на конвейере, так и при послепродажном обслуживании авто. Но не только: его с успехом применяют и в машинах других китайских брендов (например: Haval, Changan, Great Wall, Tank), а также в ряде премиальных моделей европейского, американского и азиатского производства — Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Volvo и др.

Широчайший выбор и десятки новых имен автомобильных масел — наше настоящее, которое, с высокой долей вероятности, лишь незначительно изменится в обозримом будущем. Иными словами, необходимость перестраивать эксплуатацию как личного, так и корпоративных автомобилей стоит перед российским водителем остро, переждать и дождаться возвращения привычных брендов не удалось, а ездить нам всем надо.

Ездить, порой, далеко и желательно с наименьшими затратами как на сервис, так и на последующий ремонт. Непросто, согласен, потребуется время на поиск, подбор и проверку новых компонентов и составов. Одно радует: эти самые составы есть в наличии, они доступны и вполне актуальны.