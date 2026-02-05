Масляный туман: чем оригинальные смазки для двигателя отличаются друг от друга

Российский авторынок сегодня захлестнула волна «левых» запчастей и расходников. В этом печальном списке моторное масло занимает одно из первых мест. По оценкам отраслевых экспертов, доля контрафактной и поддельной продукции на рынке смазочных материалов может достигать 40-50 процентов. Однако в неменьшем количестве на прилавках автомагазинов представлена оригинальная смазка, в том числе и проверенных отечественных брендов. Но тут беда в другом: не все заявленные на этикетках таких лубрикантов сведения соответствуют принятым в мире параметрам. В такой ситуации потребителю важно уметь разбираться в тонкостях маркировки, чтобы не заплатить, как говорится, лишнего, но и быть уверенным, что он приобретает «правильный» продукт. Объясняем, как это сделать.

И сразу скажем, что вся информация о качестве конкретного моторного масла зашифрована на его этикетке. Каким образом, нашим коллегам из «Российской газеты» рассказал руководитель отдела технического маркетинга бренда масел Takayama Александр Сосновский, подчеркнувший, что сегодня ключевые различия оригинальных масел кроются в уровне их сертификации, которых, по сути, сегодня всего три.

Первый вариант — это самодекларация производителя масла. На канистре можно встретить формулировки «соответствует требованиям» или «разработано для стандартов». Это означает, что компания заявляет, будто ее продукт укладывается в рамки определенных допусков автопроизводителей или категорий API. Однако данное утверждение не подкреплено внешними независимыми испытаниями и является лишь обещанием бренда.

Второй вариант — официальная лицензия по международным стандартам, например, API. Это уже результат полноценной процедуры сертификации с внешним контролем. Конкретная рецептура масла проходит испытания, регистрируется в публичном реестре, и производитель получает право наносить на упаковку фирменный знак качества.

Третий и самый высокий уровень — это OEM-одобрение от конкретного автопроизводителя. Такое масло автостроитель тестирует на реальных двигателях, после чего выдает «масленщикам» соответствующий документ. На этикетке продукта это отражается словами «Approved» или «Approval» с кодом допуска.

Можно ли доверять маслампервого варианта? По словам специалиста, масло без официальной лицензии технически может быть не хуже аналогов, ее получивших, а иногда даже превосходить их. Производитель в этом случае экономит на дорогостоящих взносах за сертификацию и сохраняет гибкость в изменении рецептуры.

Однако ключевая проблема — отсутствие внешнего арбитража. Потребителю приходится доверять лишь добросовестности и репутации компании, что в условиях насыщенного контрафактом рынка является серьезным риском. То есть тем, кто точно хочет купить смазку для двигателя с официальным одобрением автопроизводителя эксперт дает четкую рекомендацию. Необходимо искать на этикетке не просто аббревиатуру стандарта, а ключевые слова «Approved» или «Approval» рядом с кодом допуска, например, «VW 508 00/509 00» или «MB-Approval 229.51».

Надписи «Meets requirements» или «Recommended for» — это не одобрение, а лишь декларация соответствия. Окончательную проверку всегда можно провести на официальном сайте автопроизводителя, где публикуются актуальные списки одобренных продуктов.

Короче говоря, если вы выбираете масло известного бренда, не прошедшее ни сертификацию автопроизводителя, ни сертификацию API, критически важно покупать его только у официальных дистрибьюторов или в крупных авторизованных торговых сетях.

При этом не лишним будет спросить у продавца сопроводительные документы на партию товара. Избегайте покупок на стихийных рынках, в сомнительных онлайн-магазинах с чрезмерно низкими ценами и обращайте внимание на качество полиграфии и самой канистры — у «неправильного» масла оно часто бывает низким.