Эксперт Сокуев ответил, какое масло все-таки нужно заливать в моторы «китайцев»

У многих владельцев китайских автомобилей возникают сомнения, когда нужно выбрать моторное масло. Ситуация усугубляется еще и тем, что дилерские центры навязывают так называемую оригинальную продукцию малоизвестных марок по ценам, существенно превышающим прайсы раскрученных брендов в обычных магазинах. Сюда же неразбериха с технической документацией: в руководстве по эксплуатации указана одна вязкость, официальный сервис заливает другую, а на тематических форумах советуют третью. Так что же делать? На этот вопрос ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев отметил, что большинство современных китайских авто оснащается малолитражными турбомоторами с непосредственным впрыском топлива. А для таких двигателей производители в мануалах предписывают использование синтетического масла 0W-20 или 5W-30.

При этом важны и допуски — такие, как API SP или ACEA. Стандарты разработаны для предотвращения детонации на низких оборотах. В условиях средней полосы и более северных регионов России вязкость 0W-20 или 5W-30 является оптимальным выбором для свежего мотора.

Например, в рекомендациях Haval четко указано: 5W-30 для теплого климата и 0W-30 или 0W-20 для холодного, с интервалом замены каждые 10 000 км. Для Geely Coolray предписания практически идентичны. То есть ключевое значение имеют эксплуатационная категория и класс вязкости, а вовсе не раскрученный бренд на упаковке.

Боязнь использовать неоригинальные масла чаще основана на психологии, а не на технических аспектах, говорит эксперт. И объясняет, что на заводах в Китай заливают продукцию локальных производителей, которая соответствует необходимым параметрам. Это ровно та же практика, что и на европейских предприятиях. В реальной жизни владельцы тех же Jolion и Coolray спокойно переходят с «дилерской» продукции на качественные аналоги, будь то известная импортная синтетика или российские масла.

Массовых проблем с двигателями из-за этого не возникает при условии соблюдения рекомендованных характеристик и периодичности замены. Многие водители сознательно сокращают интервал до семи-восьми тысяч километров. Это особенно актуально при интенсивной городской эксплуатации или работе в такси. И такая мера приносит гораздо больше пользы для сохранения мотора, чем заливка более густого масла, оставшегося от старых автомобилей.

— Вопрос «лить оригинал или нет» в итоге упирается не в магию бренда, а в три вещи: правильная вязкость по климату, современная эксплуатационная категория (для турбо — API SP/SN) и честный продавец, чтобы не поймать подделку. Если эти три галочки стоят, китайскому движку все равно, нарисован на канистре логотип автозавода, известного бренда или ответственный российский производитель — при нормальном обслуживании турбомотор спокойно живет свои 150+ тысяч без сюрпризов, а дальше уже работает общий смысл: кто следит за маслом, тот потом не платит за капиталку, — подытожил эксперт.