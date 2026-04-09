Экономия на обслуге: можно ли использовать моторное масло, купленное пару лет назад

В условиях инфляции, ощутимой в сегменте наиболее востребованных автомобильных расходников, многие российские водители ищут любую возможность, чтобы сэкономить. Отдельный вопрос — можно ли использовать то же моторное масло, купленное, скажем, год-два назад или даже раньше. Портал «АвтоВзгляд» получил от экспертов исчерпывающие ответы.

— Более частая замена масла, чем положено по техническому регламенту, безусловно, машине приносит только пользу, — замечает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Евгений Сумароков. — Однако она может оказаться обременительной для бюджета. Особенно если речь идет о синтетическом продукте, который изначально дороже.

Поэтому многие автовладельцы используют купленный ранее лубрикант или выбирают более дешевые аналоги масляных фильтров, отмечают в пресс-службе ГК «Автодом». Однако такой подход требует понимания специфики эксплуатации современных двигателей. Использование смазки, приобретенной год назад, допустимо, но при соблюдении двух ключевых условий.

Первое касается целостности упаковки, указывают эксперты. Если заводская герметизация канистры не нарушена, а условия хранения соответствовали требованиям производителя (отсутствие прямых солнечных лучей, экстремально низких температур и высокой влажности), то срок хранения такой продукции, согласно информации от производителей и данным ГОСТа, достигает четырех-пяти лет с даты изготовления. Второе условие — внешний вид состава. Перед применением следует перелить масло в прозрачную емкость. Если отсутствует выраженный осадок, расслоение или посторонние примеси, его можно использовать.

В свою очередь, автоэксперт компании «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий указывает, что средний срок хранения моторной смазки составляет около пяти лет с момента выпуска, независимо от типа канистры. Чем больше в жидкости синтетических компонентов, тем дольше она хранится. Поэтому в 2026 году можно смело заливать масло, упакованное еще в 2021-м, заверяет эксперт. Разумеется, не менее важны свойства смазки и допуски, вязкость, типы присадок, использованные в смеси. Правда, закупая такие вещества впрок на несколько лет, совершенно точно не стоит хранить их в домашних условиях, подчеркивает специалист.

— Опять же, следует быть внимательнее, чтобы не нарваться на контрафакт, — предупреждает технический эксперт бренда автозапчастей Marshall Алексей Абрамов. — Под предлогом «старых европейских» запасов покупателю могут подсунуть не то, чего он ожидает. Нужно обращать внимание на исполнение канистры, этикетки, наличие штрих-кодов и другие признаки оригинальной продукции. При малейшем сомнении стоит отказаться от покупки и обратиться к другому продавцу. Лучше потерять пару дней, чем купить неизвестный «компот»...

— А вот что касается масляного фильтра, то его низкая цена — неоднозначный сигнал, — предупреждает г-н Липовицкий. Расходники для ТО сейчас выпускает несметное число компаний по всему миру, и цена на них нередко формируется не сложностью конкретного продукта, а его массовостью. Бензиновые моторы обычно менее требовательны к качеству этих компонентов, но мы живем в «турбоэру», когда почти все двигатели не просто оснащены наддувом, но еще и высокофорсированы. Для таких агрегатов лучше подбирать фильтры и масла как можно тщательнее. То же самое справедливо в отношении почти всех дизельных авто...

Зачастую можно неплохо сэкономить, если понимать, какая компания поставляет расходники на конвейер конкретного бренда, утверждает эксперт. Кроме того, стоит изучить списки совместимых запчастей: номенклатура может быть разной, но детали у разных моделей (а иногда и разных брендов) нередко совпадают. Примером, по словам Липовицкого, могут служить расходники для Land Rover, которые сейчас не только дороги, но и труднодоступны. Однако солидная часть из списка деталей для этого бренда совпадает с некоторыми моделями PSA (Stellantis), Ford и Volvo: найти компоненты для этих марок уже намного легче.

— Другое дело — контрафакт, замечает эксперт. — Доля подделок моторных масел на отечественном рынке достигла чудовищных показателей — 30-40%. И здесь уже каждый сам за себя: потребителям придется либо платить проверенным сервисам и закупать расходники у них, чтобы получить гарантию, но переплачивать «агентские», либо искать самим, но разбираться одновременно в полиграфии, географии и ценообразовании...

— Прошлогодний фильтр не должен вызывать заведомое разочарование, — утверждает Абрамов. — Если же возникают какие-либо сомнения, стоит открыть упаковку с расходником, осмотреть его. Можно слегка подвигать фильтровальную штору, если речь про картридж: она не должна осыпаться или крошиться. При осмотре навинчивающегося фильтра (в простонародье — «банка») стоить обратить внимание на внутреннюю часть — в ней не должно быть ни малейшего намека на коррозию. Ответственный производитель наносит на внутреннюю поверхность антикоррозионное покрытие...

— Действительно, первоначальная экономия от покупки дешевого фильтра может быстро обернуться дорогостоящим ремонтом, — предупреждает доцент Сумароков. — Если этот расходник не справляется с эффективным удалением загрязнений, растет вероятность повреждения компонентов двигателя абразивными частицами. А это — более частые поломки, увеличение затрат на техническое обслуживание и сокращение срока службы мотора.

Дешевые масляные фильтры также могут негативно сказаться на экономии топлива, поскольку засоренный или неэффективный компонент ограничивает поток смазки, заставляя двигатель работать с большей нагрузкой и потреблять больше горючего. Это не только увеличивает расходы на топливо, но и способствует увеличению выбросов. В ряде случаев использование низкокачественного фильтра может привести даже к полной переборке или поломке мотора — если фильтр полностью засорится или перестанет выполнять свою функцию, вызвав перегрев и серьезное повреждение...