Caready: китайские авто начнут массово требовать ремонта к концу 2025-го года

Доля китайских машин на авторынке России перевалила за 70%. И хотя уже сейчас многие владельцы «поднебесных» авто жалуются на те или иные проблемы, не возникавшие при эксплуатации привычных нам, но покинувших страну производителей, массового стона автовладельцев не слышно. Что и понятно: большинство вопросов пока еще решается в рамках гарантийных обязательств. Однако, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», ситуация вот-вот изменится.

При этом хозяева «китайцев», скорее всего будут обращаться не к официалам, а на независимые СТО, что выйдет гораздо дешевле. Хотя пока к неофициалам приезжает на ремонт-обслуживание не более 3% владельцев ТС made in China.

— К концу 2025 года таких обращений значительно увеличится, — уверен руководитель мультибрендовой сети автосервисов Caready Михаил Маковей. — Как раз к этому времени на большую часть авто из КНР и начнет заканчиваться заводская гарантия. При этом, замечу, сегодня на рынке СТО назрели несколько проблем, связанные с ремонтом китайских автомобилей, которые были ввезены в Россию, в том числе по схеме параллельного импорта. Это отсутствие технической гарантии, документации и каталогов. Также есть дефицит запасных частей и долгая их логистика в Россию...

Фото Caready.

Так же г-н Маковей, выступая на конференции ServiceAuto24, состоявшейся в рамках международной выставки запчастей, послепродажного обслуживания и сервиса СТО Expo, заявил, что «в ближайшие два года на рынке СТО одними из ключевых клиентов станут автовладельцы китайских брендов, которые начнут переходить от официальных дилеров. Поэтому сегодня есть отличная возможность для станций решить все необходимые проблемы, связанные с ремонтом авто из Поднебесной».

Напомним, что сеть мультибрендовых автосервисов Caready специализируется, в том числе, на обслуживании китайских автомобилей. На сервисных станциях бренда можно приобрести продленную гарантию, покрывающую ремонт автомобилей, в том числе двигателя и КП. Сегодня сеть уже представлена в Москве, Иркутске, Барнауле, Оренбурге, Дзержинске, Владимире и Ачинске, а к концу года ее СТО откроются еще более чем в 15 городах России.