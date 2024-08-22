Совет Федерации призвал лишать гарантии автомобили с неоригинальными запчастями

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением разрешить официальным дилерам отказывать клиентам в гарантийном ремонте автомобиля, если в машине установлены неоригинальные запчасти. Соответствующее письмо уже направлено первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Пункт 21 Постановления Правительства РФ N 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» гласит, что сотрудники сервиса обязаны приостановить ремонт до получения указаний от автовладельца в том случае, если он передал им «непригодные» или «недоброкачественные» запчасти. Теперь же ему могут дополнить еще и «неоригинальными».

— Предлагается дополнить пункт 21 правил таким основанием для приостановки оказания услуги (выполнения работы), как обнаружение в период гарантийного срока в автомототранспортных средствах непригодных, недоброкачественных или неоригинальных запасных частей и материалов, — приводит цитату из письма, направленного Денису Мантурову, ТАСС.

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Г-н Кутепов объясняет, что некоторые россияне обслуживают свои гарантийные автомобили в «серых» сервисах и используют неоригинальные детали. Как результат — транспортные средства выходят из строя, и автовладелец едет к официальному дилеру, требуя бесплатный ремонт. Подготовленный проект должен стимулировать водителей покупать только оригинальные запчасти, обязательно проверять их сертификаты и, очевидно, обслуживаться исключительно у «официалов».

Инициатива, мягко говоря, странная. Во-первых, не совсем понятно, кого она должна защитить. Автовладельцы, покупающие «левые» детали, прекрасно понимают, на что идут. Да и дилеры всех подряд по гарантии не ремонтируют: для начала проводится обязательная диагностика, потом принимается решение о бесплатном устранении дефекта (зачастую при участии завода-изготовителя) и только после этого оказывается услуга. А если «официалы» находят доказательства того, что поломка произошла из-за неоригинальной детали, то клиенту и так отказывают (вполне законно) в ремонте.

Другой вопрос, если г-н Кутепов предлагает в принципе лишать автомобили гарантии при обнаружении какой-либо «левой» детали. Скажем, отказывать в бесплатном ремонте из-за неоригинального салонного фильтра в ситуации, когда клиент обратился с жалобами на стуки в подвеске. Но это абсурд. И какое инициаторам вообще дело до внутренних финансовых разборок между дилерами и производителями? Ни государства, ни потребителей они не касаются.