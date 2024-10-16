Эксперт объяснил, чего нельзя делать в шиномонтаже

Обычно в крупных сервисах, которые оказывают услуги по «переобувке» автомобиля, существуют стандарты выполнения работ. Поэтому о их качестве, как правило, можно не беспокоиться, как и в случае со знакомыми мастерами шиномонтажа. Но если пришлось заехать в «случайное» место, то его работников лучше не упускать из вида.

В беседе с «Российской газетой» начальник отдела техподдержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Стасюк рассказал, на что обратить внимание в незнакомом сервисе. По его словам, важно следить за процессом монтажа шины на колесный диск. Если мастер делает это с большим усилием или просит помощи у коллег — это повод насторожиться и проверить, что шина и диск не получили повреждений.

При вращении колеса на стенде в процессе балансировки нужно убедиться, что колесо не бьет. Наличие «восьмерки» является показанием к правке диска. Иначе потом будет вибрация при движении. Давление в шинах — тоже важный момент, оно должно соответствовать рекомендациям производителя. Обычно нужные цифры есть на наклейке, расположенной в проеме водительской двери или на крышке лючка бензобака.

Одно из банальных, но основных правил тоже должно быть соблюдено. Убедитесь, что после установки собранных колес на машину мастер правильно затянул болты.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, на сколько в России подорожали услуги автосервисов и запчасти. В том числе это касается и шиномонтажа.