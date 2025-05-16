В России запущен сервис помощи на дорогах для владельцев машин KGM

Россиянам, которые с 12 марта приобретали у официального дилера кроссоверы и внедорожники южнокорейского бренда KGM (бывший Ssang Yong), окажут официальную оперативную помощь в пути.

Согласно пресс-релизу «Рэкс Моторс», эксклюзивного дистрибьютора KGM в нашей стране, поддержкой владельцев автомобилей с соответствующим шильдиком займется «АВП Рус». В России и странах СНГ эта компания является одним из лидеров отрасли по сервисным услугам круглосуточной помощи.

Сервис с простым и доходчивым названием «Помощь на дороге» распространяется на несколько направлений. В том числе речь идет о консультациях и техподдержке, которые можно получить по телефону горячей линии 8 800 101 33 53.

Специалисты готовы провести несложный ремонт прямо там, где с хозяином «корейца» случилась неприятность. При необходимости водителю подвезут топливо или запустят севший аккумулятор машины от внешнего источника, проведут вскрытие дверей или заменят колеса. Для масштабных восстановительных работ предусмотрена эвакуация к ближайшему дилеру, расположенному в радиусе двух сотен километров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как столичные дилеры продают кроссоверы KGM. Мы провели «ревизию» одного из шоу-румов марки.