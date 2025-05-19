Владельцы китайских авто в России отказываются от обслуживания у дилеров

В нашей стране количество «поднебесных» автомобилей не старше трех лет, которые россияне перестали привозить на обслуживание к дилерам, увеличилось вдвое за последние 12 месяцев.

Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали специалисты сервисных центров «Китаяна». Согласно их исследованию, в категории машин от трех до пяти лет количество «китайцев», не приехавших на ТО к «официалам», выросло в три раза.

Во-первых, вышеназванные тенденции связаны с общим увеличением доли автомобилей из КНР на отечественном рынке. На данный момент на них приходится 6,4% только в Центральном и Северо-Западном федеральном округе. «Французы» занимают 7,4%, «немцы» — чуть больше 8%.

Во-вторых, на ситуацию влияет политика ценообразования. Ни для кого не секрет, что наши автомобилисты всегда стремятся найти более демократичный прайс на обслуживание вкупе с гибким подходом. Сейчас это особенно актуально, поскольку цены на автоуслуги и запчасти в стране растут быстрее, чем доходы населения.