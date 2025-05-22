Россияне стали тратить больше денег на ремонт и обслуживание автомобилей

Российский автопарк продолжает стремительно стареть: так, по состоянию на начало 2025 года средний возраст легкового автомобиля в нашей стране составлял уже 15,5 года. Граждане не спешат покупать новые машины, а стараются поддерживать в приличном состоянии имеющиеся. И тратят на это довольно много средств.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сети Fit Service, по итогам первых четырех месяцев 2025 года доля визитов с нулевой или незначительной стоимостью услуг по ремонту и обслуживанию авто выросла на 8%, а количество обращений с чеками до 5 тысяч рублей сократилось на 28%. При этом малозатратные визиты по-прежнему остаются наиболее массовыми: нулевые занимают 24% от общего числа заездов, а до 5 тыс. — 35%.

Средний сегмент (расходы 5-10 тысяч рублей) практически не изменился — он подрос всего на 1%. Незначительно увеличилось число обращений с чеками 10-20 тысяч рублей — на 6% в годовом сравнении. Наибольшую динамику продемонстрировала категория дорогостоящего ремонта (свыше 20 тысяч рублей), там зафиксирован скачок сразу на плюс 12%.

Эксперты связывают эту тенденцию со старением автопарка и сокращением продаж новых автомобилей. Владельцы вынуждены вкладывать больше средств в поддержание работоспособности своих нынешних машин.

Параллельно отмечается положительная динамика профилактических обращений. Увеличение числа бесплатных диагностик позволяет своевременно выявлять потенциальные проблемы, предотвращая серьезные поломки. И как отмечает директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, такой подход помогает автовладельцам экономить на дорогостоящем ремонте в будущем.