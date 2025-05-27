Реальный антикор: почем сегодня качественная и надежная обработка днища машины

Стоимость новых автомобилей в России, да и по всему миру, растет уже который год как на дрожжах, вынуждая нас, водителей, обращаться к старым методичкам: сберегать столь ценную покупку надо начинать смолоду, как завещали отцы. Борьба с коррозией, как и много лет назад, становится в этом смысле одной из первостепенных задачей, но на пути ее решения, как обычно, встают финансы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Антикоррозийная обработка снова в моде: машина стоит так дорого, что менять «колеса» регулярно, хотя бы раз в пятилетку, по карману только олигархам. Всем остальным — катать до тех пор, пока не превратиться в тыкву. Единственное, что среднестатистический российский водитель может себе позволить прямо сейчас — подержанный автомобиль, который, кстати, тоже надо оперативно привести «в чувство».

И тот, и другой вариант подразумевает особую ответственность автовладельца перед транспортным средством, читай — оперативные и существенные инвестиции и в момент приобретения, и после, на протяжении всего срока эксплуатации. И первая из них — антикор. Так во сколько нынче обойдется это удовольствие?

На любой доске интернет-объявлений можно найти сотни предложений, самых разных по цене: некоторые пишут, что сделают «как себе», причем буквально за «шапку сухарей». Другие предлагают тарифы от 15 000 рублей, но на вопрос о гарантии сразу «уходят в тень». Есть варианты за 25 000 рублей и более, но честный мастер скажет, что через 2-3 года придется процедуру повторить.

Фото: globallookpress.com

Главное — не спрашивать на форумах: так расскажут, как деды сами в гараже «самоварным» составом из олифы, сажи, сушеных комаров и свежих грибов наводили смеси, что до сих пор поддерживают жизнь в древних «Жигулях». Бредни, конечно, но люди верят. Доверчивый у нас народ, как бы ни хорохорился. Так сколько же в действительности стоит качественный и жизнеспособный антикор, который на самом деле продлит срок службы авто, защитив его от ржавчины на долгие годы?

Ключ успеха, как всегда, в подготовке. Бюджетные варианты, что кладутся прямо на грязь, отвалятся на следующей кочке, поэтому качественная обработка днища всегда начинается с глубокой очистки. Занимает такая работа много часов и, как вы понимаете, дешево стоить никак не может.

После идет подготовка поверхности, в рамках которой счищают остатки заводского антикора — сегодня даже на новых машинах, что приезжают на обработку буквально из салона, на днище и в полостях уже остатки автохимии. Экономят автопроизводители. После — нанесение состава, который, как правило, в хороших мастерских, что следят за отзывами и своим реноме, выбирают из дорогих и действенных.

На внедорожник, например, нужно не менее пяти, а лучше — шести флаконов. Каждый стоит около 3000-4000 рублей. Вопрос: может такая обработка стоить на выходе 15 000 рублей? Очищенную и подготовленную поверхность покрывают в несколько слоев, проливая все полости и ниши. Работа очень вредная и грязная, воняет это «счастье» — нестерпимо. Но и «лежит» потом долго, густым, непробиваемым слоем.

Фото: globallookpress.com

В итоге реальная цена процедуры для внедорожника начинается в районе отметки в 60 000 рублей и уходит за сотню, в зависимости от города, размера машины и жадности мастера. Например, в Москве за добротную обработку качественным составом «божественной» Toyota Camry берут те самые 60 000 рублей.

Mitsubishi Pajero Sport, хлебнувший уже солей и местам заржавевший, то есть нуждающийся не только в мойке и чистке, но и пескоструйной обработке, оценили в 85 000 рублей. По таким тарифам и гарантию дают, и отзывы — восхищенные, чего не скажешь о мастерских с иным ценообразованием.