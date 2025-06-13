Не в цвет: почему СТО массово отказываются от «точечной» покраски авто из КНР

Сомневаться в том, что невиданная популярность «поднебесных» автомобилей в России вызвана исключительно отсутствием на рынке всех остальных автопроизводителей, уже не приходится. Когда выбор стоит между новеньким «китайцем» и скрепоносным отечественным порождением мрачного гения, многие выбирают «чайнакары» и, как уже успела показать практика, сталкиваются с целым рядом крайне непривычных сложностей в эксплуатации. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Три года экспансии автостроителей КНР на многострадальный российский автомобильный рынок выявили множество «болячек» у быстрорастущего организма «поднебесного автопрома»: от культуры сборки до откровенных инженерных промахов. Короткие кресла, вечно сбоящая электроника, просчеты в геометрии и подвеске, печка...

Список можно продолжать бесконечно и надо честно признать, что он постоянно и круглосуточно обрастает новыми пунктами. Так, на профильных форумах и пабликах пользователи обозначили еще одну крайне неприятную особенность китайских машин, с которой столкнулись многие их владельцы на второй-третий год эксплуатации.

Они, в отличие от изделий привычных брендов, гораздо чаще требуют кузовного ремонта. О проблеме с запчастями, тонком металле, отсутствии антикоррозийной обработки и ржавчине на новых «китайцах» сказано уже немало, но появился и новый «изюм» в этой истории. Первые «всполохи» очередной беды подняли маляры: мол, а у кого получилось подобрать в цвет и «положить в завод»?

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И тут открылся «ящик Пандоры»: оказывается, точно подобрать колер и нанести краску с похожей на заводскую шагренью практически невозможно. Свежеокрашенная деталь заметно отличается от «штатной» даже невооруженным взглядом, а уж специалист мгновенно вычленит «ремонт».

Изучив несколько топиков в различных автомалярных сообществах, можно с уверенностью сказать: покрасить «китайца» — задача не из простых. Из сложных задачка.

Сложносочиненные цвета и китайские составы, которые наносят на заводах-изготовителях, не поддаются повторению. Мастера от Владивостока до Калининграда разочарованно подтверждают, что проще и, возможно, дешевле в некоторых случаях «обливать» автомобиль целиком, чтобы он выглядел аккуратно, чем «попасть в цвет» на паре деталей.

Более того: китайская фирменная покраска — это тончайший слой, мгновенно задирающийся, а целый ряд элементов, те же молдинги, набивают риску, буквально сдирая краску. Одним словом, берут «китайцев» в ремонт не очень охотно: хлопот с ними много, а за переработки никто платить не любит.

В тандеме с поиском деталей, которых, как говорится, днем с огнем, да и встают они в нужные места чертовски плохо, приходится подгонять, и малым выбором на разборках, подкрепленных в следствии дефицита высокой ценой, ремонт выходит сказочно дорогим. И тут уж перед хозяином новенькой китайской машины встает вопрос: беречь ее смолоду и страховать, либо ездить на разноцветной. Третьего — не дано.