Эксперт Кукарин объяснил, как выбрать надежный кузовной автосервис

Самый надежный способ оценки качества кузовного сервиса — изучение отзывов. Поскольку большинство автовладельцев рано или поздно сталкиваются с необходимостью ремонта или покраски машины, начинать поиск мастерской стоит именно с рекомендаций от знакомых. Впрочем, есть и другие нюансы, которые тоже важно учитывать.

В беседе с «Российской газетой» руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин отметил, что вторым важным моментом являются условия оплаты. Требование аванса должно насторожить — надежные мастерские обычно берут деньги только после завершения всех работ. Исключением может стать лишь необходимость предварительной оплаты дорогостоящих деталей, идущих под заказ. Ну и, разумеется, должны оформляться все документы: договоры, заказ-наряды, акты выполненных работ и чеки.

Помимо прочего, важно помнить, что кузовные сервисы предлагают услуги различной степени сложности, так что необходимо заранее обговорить все технические нюансы предстоящего ремонта. Стоит уточнить, имеется ли у мастерской покрасочная камера — ее использование обеспечивает более высокое качество покрытия, хотя и увеличивает общую стоимость услуг. В то же время работы в обычном помещении обойдутся дешевле.

Также эксперт акцентировал внимание на том, что в профессиональной мастерской, соблюдающей строгие стандарты качества, обязательно поддерживается образцовый порядок. Рабочая зона содержится в чистоте, инструменты находятся на своих местах, а общая атмосфера не вызывает ощущения неорганизованности. Если возникают сомнения, это может свидетельствовать о потенциально низком качестве выполняемых работ.

В заключение Кукарин отметил, что современные сервисные центры практикуют предоставление клиентам фото- и видеоотчетов о ходе работ. Рекомендуется заранее согласовать периодичность и формат такого информирования, а также удобный способ коммуникации. Регулярное получение сведений о состоянии автомобиля позволяет клиенту контролировать процесс ремонта и исключает вероятность того, что машина останется без внимания.