Для владельцев Changan запустят техподдержку в путешествиях по России и СНГ

Программа «Сервис без границ» разработана для владельцев автомобилей Changan, Avatr и Deepal, которые куплены у официальных дилеров и находятся на гарантии. Речь идет о технической поддержке в путешествиях по России, дружественной Белоруссии, а также по Казахстану, Грузии, Киргизии и Армении.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», программа «Сервис без границ» от Changan заработает уже этим летом. Представители «поднебесного» бренда хотят показать, что без уверенности в своей машине свобода передвижения невозможна. Их ноу-хау должно стать первым шагом к появлению международной гарантии. Последняя подразумевает квалифицированную помощь дилеров с учетом присутствия конкретной модели на рынке.

В рамках программы отметка о прохождении техобслуживания в поездках по странам СНГ будет официально признаваться сервисменами домашнего региона. В Changan считают, что это должно быть особенно актуально в сезон отпусков, когда надежность машины является залогом спокойствия и комфорта ее владельца, решившего поколесить по соседним странам.

При первом заезде на техобслуживание участникам «Сервиса без границ» Changan в качестве дополнительного бонуса готов предоставить 20-процентную скидку на все необходимые работы.