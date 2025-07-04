АВТОВАЗ повысил стоимость техобслуживания своих автомобилей

Наиболее заметно рост цен, подчеркивают «Известия», затронул LADA Vesta. Для версии с двигателем 1.6 л (90 л. с.), агрегатированным 5-ступенчатой механической коробкой передач, стоимость услуг выросла на 13,6%, а для остальных модификации модели — в среднем на 10%. Отдельно стоит отметить, что обслуживание Vesta с 6-ступенчатой МКП теперь обходится на 28% дороже, чем у аналогов с 5-ступенчатой трансмиссией.
Сервис для LADA Granta также подорожал. Сильнее всего в этом смысле «пострадала» версия с двигателем 1.6 л (106 л. с.) на механике — плюс 10% к прежнему прайсу, тогда как для других модификаций рост составил от 2 до 4%. Аналогичная динамика наблюдается и у LADA Largus, а также внедорожников семейства Niva — их обслуживание стало дороже на 10%.
При этом конечная стоимость услуг у официальных дилеров может отличаться от рекомендованных производителем расценок. Некоторые сервисные центры вправе устанавливать более низкие цены, чем заявленные АВТОВАЗом.