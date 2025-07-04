АВТОВАЗ повысил стоимость техобслуживания своих автомобилей

Тольяттинцы подняли рекомендованные расценки на техническое обслуживание практически всех своих моделей. Обновленные прайсы начали действовать буквально на днях, однако точные сроки их применения дилерами могут варьироваться. Заметим, что это первое повышение стоимости сервисного обслуживания автомобилей LADA с января 2023 года.

Сервисные услуги для владельцев LADA подросли в диапазоне от 2 до 28 процентов

Наиболее заметно рост цен, подчеркивают «Известия», затронул LADA Vesta. Для версии с двигателем 1.6 л (90 л. с.), агрегатированным 5-ступенчатой механической коробкой передач, стоимость услуг выросла на 13,6%, а для остальных модификации модели — в среднем на 10%. Отдельно стоит отметить, что обслуживание Vesta с 6-ступенчатой МКП теперь обходится на 28% дороже, чем у аналогов с 5-ступенчатой трансмиссией.

Сервис для LADA Granta также подорожал. Сильнее всего в этом смысле «пострадала» версия с двигателем 1.6 л (106 л. с.) на механике — плюс 10% к прежнему прайсу, тогда как для других модификаций рост составил от 2 до 4%. Аналогичная динамика наблюдается и у LADA Largus, а также внедорожников семейства Niva — их обслуживание стало дороже на 10%.

При этом конечная стоимость услуг у официальных дилеров может отличаться от рекомендованных производителем расценок. Некоторые сервисные центры вправе устанавливать более низкие цены, чем заявленные АВТОВАЗом.