Автосервис — настоящий кладезь историй и веселых случаев из жизни автомобилей. А уж когда речь заходит о новом и для российского водителя, и, как следствие, автомеханика китайском транспортном средстве — лучше присядьте. Очередное посещение СТО — очередные новости: не слишком приятные для владельцев «поднебесных» авто. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Китайские машины массово поехали на ремонты и обслуживание в обычные сервисы: переплачивать за дилерское обслуживание и раньше нравилось не всем, а сегодня эта «инвестиция» практически потеряла смысл. Особенно, если машина вышла из гарантийного возраста.

Так стареньких «японцев», «европейцев», «корейцев» и «американцев» сменили на подъемниках чудеса автопрома КНР: механикам пришлось переучиваться. Изначально было ясно, что культура сборки автомобилей за Великой китайской стеной, да и чего греха таить — полеты тамошней инженерной мысли отличались от привычных нам, но со временем образовалось великое множество других, не менее остросюжетных отличий.

Яркий пример — тормоза. Традиционные работы по восстановлению этого жизненно важного узла выглядит следующим образом: оценка состояния, заказ запчастей, замена, сборка. Но сегодня, с учетом особенностей китайского автостроения, процесс устроен иначе.

Фото: globallookpress.com

Например, замена тормозных дисков требует не артикула, которого, как правило, вообще нет, а поездки к специалистам по запчастям, которые спросят не только марку и модель, но и год выпуска. А после вручат несколько разных деталей с предложением проверить, а потом сдать ненужное: подобрать по VIN-коду деталь не всегда представляется возможным. «Не всегда» — это говоря вежливо.

В частности, мастера рассказывают, что поставщики тормозных дисков и колодок вынуждены вести специальную тетрадь, в которую записывают свои изыскания, а после — систематизируют, чтобы упростить свою же работу завтра. Номенклатура китайских запчастей не просто широка — она разнится на одной и той же модели в разные года и даже месяцы выпуска, а документации как не было, так и нет.

Отсюда и сложности. К слову, этот «неловкий момент» накладывает определенные обязательства и на собственника ТС. Он, если по уму, теперь должен точно знать артикулы хотя бы наиболее часто нуждающихся в замене «расходников», чтобы упростить мастеру работу, а себе — жизнь.

Просто напомним, что «аншлюз» китайцами отечественного авторынка началась, по факту, лишь три года назад, многие «подводные камни» еще не всплыли, больших пробегов и опыта эксплуатации львиной доли таких автомобилей объективно нет. Посему серьезные вопросы к технологичным и современным китайским ТС будут с годами лишь накапливаться. И что-то подсказывает, что отломившаяся на ходу педаль газа — это цветочки. Ягодки" - впереди.