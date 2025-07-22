Эксперты подсчитали, что выгоднее в 2025 году: личный автомобиль или такси

Содержание личного автомобиля с каждым годом обходится россиянам все дороже, а потому многие задумываются о том, чтобы продать свою «ласточку» и пересесть на общественный транспорт — в том числе такси. Но насколько такой переход в самом деле выгоден? На этот вопрос ответили эксперты.

Результаты крайне любопытного исследования опубликовала «Российская газета». Сообщается, что для построения реалистичной модели аналитики выбрали 13-летний Hyundai Solaris с 1,4-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. По данным международной сети автосервисов Fit Service, на обслуживание и ремонт владельцы таких машин тратят 142 тысячи рублей в год. А с учетом топлива, страховки и налогов получается 233 тысячи «деревянных».

Что касается такси, то по итогам первых месяцев 2025-го средняя стоимость поездки (в целом по России) составляет 624 рубля. И если пользоваться машинами «с шашечкой» все 247 рабочих дней (два раза — в офис и обратно), то транспортные расходы за год составят примерно 308 тысяч. И это — без учета поездок по другим делам, путешествий и прочих перемещений. Выходит, что разница между личным автомобилем и такси достигает минимум 84 тысяч целковых в пользу первого.

— Во многих расчетах, с которыми мы сталкивались, аналитики учитывали стоимость покупки самого автомобиля. Но ведь автомобиль — это актив, который можно продать, поэтому не совсем правильно учитывать эту строчку в стоимости эксплуатации. Нам хотелось сравнить именно стоимость содержания машины с постоянными поездками на такси, поэтому мы взяли одинаковые исходные данные и построили сопоставимые модели поведения пассажиров такси и водителей, — подытожила Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.