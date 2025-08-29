Это серьезно: эксперт Корнеев назвал наиважнейшую проблему китайских автомобилей

Резкий спад спроса на китайские машины, как и в целом на новые автомобили в России, связан не только и не столько со ставкой рефинансирования и «утилем», но и рядом новых для российских автовладельцев сложностей, ранее нам неизвестных. Столкнувшись с подобной проблемой, многие от китайской машины, причем, любой, в последствии откажутся даже при более выгодном изначальном предложении. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Почему у машин из КНР нет шансов в России при равных условиях с другими производителями

Интерес к авто из КНР и фантастический спрос на них в последние годы во многом связаны с двумя факторами: «визуальный эффект», подразумевающий дизайн и оснащение, а так же, что еще важнее, отсутствие альтернатив. Ну не «Ладу» же покупать после Range Rover? Однако отечественный автомобилист привередлив, на «кривой козе» к нему не подъедешь.

И первая волна ажиотажа уже спала, а вторая была раздавлена утильсбором и ключевой ставкой ЦБ. К слову, третьей волны может и не быть вовсе, поскольку отклики первых владельцев часто весьма противоречивы, а «сарафанное радио», форумы и чаты значат в России куда больше, чем реклама по телевизору.

Так в чем же проблема? Плохо едут? Нет, есть вполне достойные с точки зрения ездовых характеристик экземпляры. Оснащение? Тут у «китайцев» вообще равных еще поискать предстоит. Ключевая беда заключается в истинно русской манере эксплуатации машины: мы привыкли ездить долго, а менять — редко. То есть важную роль играет эксплуатационный момент: содержание, обслуживание, ремонт. А с этим у китайцев наметилась не просто заминка, а откровенный провал.

Фото: globallookpress.com

Российский общественный деятель, экономист и публицист Валерий Корнеев так описал этот неловкий и весьма обременительный сюжет эксплуатации китайского автомобиля:

— Вообще-то китайские автомобили у нас пользуются спросом из-за отсутствия официальных поставок других марок и относительной дешевизны авто made in China с учетом предлагаемых ими опций. Но их неспроста называют «планшетами на колесах». Технологичность «поднебесных» ТС лежит не в автомобильной прочности, надежности и управляемости, а в электронной начинке.

Но их общая надежность, ремонтопригодность и обеспеченность запчастями вызывают большие сомнения. Ведь в Китае, в отличие от Европы, США и Японии, отсутствуют стандарты обеспечения запчастями уже снятых с производства автомобилей. Например, в Японии это минимум 10 лет. Что будут делать владельцы китайских авто, когда они не смогут найти те или иные компоненты на свои даже 3-5-летние автомобили, ведь смена моделей в Китае иногда происходит даже чаще, чем раз в год? Где они будут брать детали, или кому они смогут продать через 2-3 года свой «чинамобиль» в таких условиях, — задается вопросами собеседник портала «АвтоВзгляд».

И в этой специфике, к слову, кроется, помимо всего прочего, и низкий спрос на подержанные машины из Поднебесной. Чинить их уже сейчас — занятие непростое, запчасти искать и ждать — долго. А что будет завтра или послезавтра, когда китайцы обновят поколение на конвейере и просто перестанут штамповать те же фары и бампера? Где покупать будем? «Авторазборки» ведь тоже не бескрайние...