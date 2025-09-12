В России заметно подорожали обслуживание и ремонт китайских автомобилей

С января по август 2025 года обслуживание машин с китайскими шильдиками на капотах стало обходиться россиянам почти в 9400 рублей. В годовом выражении такая сумма на 11% больше, чем прежде.

Чаще всего на СТО заезжают модели Chery, Geely, Haval и Lifan

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование международной сети автосервисов Fit Service. А средний прайс ремонтных работ за это же время, по данным экспертов компании, увеличился до 11 500 рублей без учета марок — прибавка составила 21%. Из этого следует нехитрый вывод о том, что обслуживать китайские автомобили дешевле, чем ремонтировать.

Разница в средних чеках в основном связана с годом выпуска машин, отметил директор Fit Service Татьяна Овчинникова. По ее словам, отечественный автопарк стареет, и его средний возраст на сегодняшний день превысил 15 лет. В то же время «китайцы» активно обновляются, поэтому новых «поднебесных» моделей больше, чем старых.

В первой пятерке по частоте посещения автосервиса продолжаются числится машины, произведенные Chery и Geely, Haval и Lifan. Прошлогоднему лидеру модельного рейтинга этого исследования Chery Tiggo пришлось уступить место кроссоверу Haval Jolion.