Антирейтинг: какие детали чаще всего выходят из строя в китайских автомобилях

На дорогах России, несмотря ни на что, растет число новеньких автомобилей известных и не очень китайских брендов. Они порой впечатляют внешним видом, но огорчают своих владельцев недостаточной надежностью. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд» о наиболее типичных уязвимостях «чайнакаров», требующих особого внимания их хозяев.

Китайские автомобили заняли уже более половины российского рынка новых машин — 55%. При этом в течение первых трех-пяти лет, пока действует гарантия на ТС, их обладатели чаще всего обслуживаются у официальных дилеров. Затем люди обращаются в частные мастерские, где, помимо нехватки специальных знаний у персонала и оборудования, могут возникнуть проблемы с запчастями.

Комплектующие для авто made in China, в отличие от японских, корейских и европейских брендов, приходится заказывать в основном напрямую из КНР. Но сроки доставки оригинальных компонентов достигают порой нескольких месяцев, а неоригинальные аналоги ограничены в ассортименте и, как правило, уступают по качеству.

— Поэтому вместе с ростом продаж «стальных драконов» обострился и другой вопрос — надежность их узлов и проблемы с сервисным обслуживанием, — замечает директор департамента маркетинга компании Febest Павел Пикин. — При этом анализ данных независимых сервисов, а также отзывов владельцев и участников рынка позволяют выделить самые проблемные узлы китайских ТС в России, — утверждает эксперт.

Наименее долговечны, по его словам, компоненты подвески — из-за низкого качества материалов и настроек под хорошие дороги. В первую очередь не выдерживают рычаги, сайлентблоки, ступичные подшипники, уточняет собеседник портала «АвтоВзгляд». Быстрый износ и биение тормозных дисков — тоже частая жалоба обладателей «чайнакаров», особенно при активном стиле вождения. Менять диски и колодки, скорее всего, потребуется гораздо раньше, чем на типичном «японце» или «европейце». Аналогичная ситуация — с ремнем ГРМ и вспомогательными роликами.

Фото: globallookpress.com

— Современные китайские автомобили щедро напичканы сложной электроникой, — замечает эксперт. — Только ее надежность зачастую оставляет желать лучшего. Так, проблемы с датчиками ABS, кислорода, положения распредвала могут возникнуть уже после 20 000-30 000 км пробега. А у многих «поднебесных» моделей, причем из довольно популярных (например, Haval и Changan) у россиян, ложные ошибки ABS/TPMS, EPS, Check Engine особенно часто появляются в холода.

Подвержены частым поломкам стартеры и генераторы, что связано с износом щеток и диодов, а нагрузки на рулевые наконечники и тяги многих авто из КНР приводят к их стуку и люфту уже к 40 000 км. Не особо впечатляет и долговечность механических коробок передач на китайских машинах: их износ происходит к 60 000-70 000 км, что явно ниже показателей японских, скажем, аналогов.

У турбокомпрессоров есть проблемы с закоксовыванием и износом лопаток, так что они не только чувствительны к качеству масла, но и могут потребовать замены значительно раньше заявленного срока. Нарекания вызывает порой и система охлаждения. Течь и заедание термостатов вызывают перегревы, из-за которых ресурс помпы, опять же, будет выработан раньше, чем это обещают производители. Подобные случаи, характерны, в том числе, для таких авторитетных брендов, как Chery и Geely.

Подводят даже такие, казалось бы, незамысловатые системы комфорта, как электроприводы стеклоподъемников и климат-контроля: их моторчики часто выходят из строя, что вызывает очевидные неудобства, — предупреждает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: globallookpress.com

— Но и это еще не все, — продолжает специалист. — Роботизированные коробки передач с двойным сцеплением у многих моделей хотя и обеспечивают быстрое переключение, страдают от перегрева в пробках. Владельцы ряда машин сообщают о рывках и сложных ремонтах уже после 40 000 км. Телематические и мультимедийные системы, особенно Omoda Connect, показывают сбои при температурах ниже -20°C, что в холодное время заметно, естественно, для большинства регионов России...

У более ранних моделей «чайнакаров», как напоминает Пикин, была слабая антикоррозийная защита. Особенно страдали пороги и днище. Их современные версии получили улучшенные покрытия, но их владельцам эксперт все равно рекомендуется провести дополнительную обработку. Ну и иногда случаются проблемы с панорамными крышами из-за дефектных уплотнителей.

Чтобы свести к минимуму риски эксплуатации китайских автомобилей, эксперт рекомендует перед покупкой новых ТС учитывать наличие сервисных центров и доступности запчастей в своем регионе. Желательно иметь на примете СТО с опытом работы именно с «поднебесными» машинами, либо пользоваться услугами официальных дилерских центров.

В связи с этим логично выбирать в первую очередь проверенные модели от брендов с развитой сервисной сетью — Haval, Geely, Chery. Проводить регулярное техническое обслуживание «китайцев» в любом случае необходимо никак не позднее рекомендованного срока, а еще лучше — заранее, внимательно отслеживая реальный износ компонентов. И уж совершенно точно использовать следует самые качественные оригинальные или аналоговые расходники, резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд».