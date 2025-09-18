3

Названы автомобили, которые россияне чаще всего ремонтировали летом

Больше других в сервис обращались владельцы LADA

В текущем году с июня по август наши водители подавали заявки на страховой ремонт тех же автомобилей, что и в прошлом. Поменялось только распределение долей между брендами.

Анатолий Белецкий

Об этом рассказали аналитики сервиса Mains Lab. Согласно их подсчетам, хозяева машин с шильдиком «Лады» летом 2025-го стали ремонтировать их чуть реже, чем год назад. На сей раз речь идет о 11,9% случаев вместо прежних 12,1%.

За тот же период выросло число обращений владельцев Toyota. Если раньше у «японцев» была доля 7,8%, то теперь эксперты насчитали 10,2%. Тройку лидеров в том же ключе замкнула Kia, сменив 11,6% на более позитивные 9,2%. Следом идет еще одна корейская марка — по Hyundai наблюдается снижение до 8,2% заявок, хотя прежде было зафиксировано 9,4%. И, наконец, последним в рейтинге числится Volkswagen с 6,6%, сменившими 8,8%.

Также эксперты нашли разницу между летними сезонами двух последних лет по частоте обращений за ремонтом машин, сошедших с конвейера в разных регионах мира. Например, с 23,6% до 26,4% выросло число обращений по ремонту «японцев». В то же время для «китайцев» показатели увеличились ощутимее: до 11,4% с 4,9%. А в случае российских авто все осталось почти на прежнем уровне: нынешние 12,3% против 12,2%. Реже у нас стали чинить «американцев», «европейцев» и «корейцев».

