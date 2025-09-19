Geely объявила об отзыве 17,7 тыс. седанов Emgrand в России

Начало сервисной кампании, в том числе касающейся абсолютно новых Emgrand, официальный дистрибьютор Geely в нашей стране анонсировал совместно с Росстандартом. Если говорить точнее, речь идет о 17 736 седанах.

Ведомство уточнило, что у Geely Emgrand выявлен риск повреждения топливного бака. Эксперты связали это с вентиляционным клапаном, расположенным в крышке заливной горловины. Узел способен создавать в системе отрицательное давление при некорректной работе. В результате элементы топливного насоса могут повредить бак, соприкасаясь с его внутренней поверхностью. Вышеописанная ситуация, скорее всего, возникнет лишь в редких случаях и при особом стечении обстоятельств.

В итоге под отзыв попали Geely Emgrand, которые находили своих владельцев с 1 ноября 2023 года и вплоть до текущего момента. При появлении этих машин на сервисе специалисты бесплатно проверят и в случае нужды поменяют крышку заливной горловины. То же самое случится с топливным баком, если его состояние сочтут неудовлетворительным.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России могут локализовать производство Geely Monjaro и Emgrand.