Обслуживать гибридные машины в России оказалось дороже, чем электрокары

По итогам первых десяти месяцев 2025 года россияне в среднем платили за ремонт и обслуживание автомобилей с гибридной силовой установкой 8586 рублей. В то же время аналогичные процедуры для электрокаров обходились в 5973 «целковых». Но больше всего приходилось выкладывать, чтобы привести в порядок традиционные модели с ДВС — 11 800 «деревянных».

Расчетами поделились аналитики «Авто.ру Бизнес» и сети Fit Service. По их словам, с января по октябрь средний чек на обслуживание востребованных батарейных автомобилей вырос почти на четверть, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го. В случае бензоэлектрических машин планка подскочила на 9%. А если рассматривать общие цифры по электромобилям и гибридам, их обслуживание подорожало на 11%, что вылилось в 7380 рублей.

Разница по деньгам объясняется просто: содержать электрокары дешевле, поскольку у них нет многих запчастей, которые являются неотъемлемой частью автомобилей с ДВС и гибридов. Например, «электричкам» не нужно менять масло и фильтры.

Более того, большинство батарейных машин на отечественном рынке новые. Владельцы ездят на них меньше, значит и часто обращаться в сервис нет нужды, и это тоже экономия. Как правило, моделям такого сегмента проводят базовые и сезонные процедуры.

