В России сократилось количество автосервисов и их услуги стали дороже

С начала текущего года в нашей стране на 6% снизилось количество автосервисов. В то же время они стали брать за свои услуги на 29% больше, то есть прайсы ремонтников выросли на треть.

Согласно исследованию сервисной сети Fit Service, ценник в автосервисах поднялся, поскольку граждане страны не спешат пересаживаться на новые машины. На сегодняшний день средний возраст личного транспорта в России достиг отметки 15,5 года. И чем старше становятся «железные кони», тем больше они нуждаются в ремонтных работах, которые нынче стоят очень не дешево.

Вероятно, автопарк РФ и дальше не будет стремительно молодеть. Дело в том, что около 80% отечественных автомобилистов не собирается пересаживаться на новые ТС. Менять свою «ласточку» планируют 9% опрошенных и только 6% думают о приобретении нового автомобиля.

В то же время важность наличия собственных «колес» подчеркнули 93% респондентов. Но в случае крайней нужды некоторые готовы рассмотреть альтернативы.

