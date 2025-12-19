Еще походит: перекупы стали массово скупать сломанные и заклинившие автомобильные моторы

Стоимость владения автомобилем, включая, разумеется, и цену покупки машины, пересекла все красные линии, а роскошью стал даже новый «Жигуль». В результате произошло ровно то, что и должно было произойти: вторичный рынок, со всеми его нюансами, в том числе и весьма нелицеприятными, вышел и на первый, и на второй планы. Оброс целой отраслью весьма странных, но очень востребованных услуг, которые еще вчера были не слишком актуальны. Но сегодня все поменялось. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Вместе с исходом привычных автобрендов, засильем китайских ТС и резким ростом цен на изделия отечественного автопрома, который параллельно столь же опрометчиво снизил требования к качеству своей продукции, кратно вырос спрос не только на подержанные авто из Европы, Америки, Кореи и Японии, но и заметно поменялось отношение к уже находящейся в России «вторичке».

В частности, покупатели перестали требовать характеристики «один хозяин, пробег до сотни», а стали куда скромнее: уже и три владельца рассматриваются как вполне пристойный вариант, да и на показатели одометра обращают куда меньше внимания. Если кузов «жив», не прогнил насквозь и не несет следов кустарного ремонта, то брать можно. Мотор и коробку — починим, если что.

Автомеханики отмечают резкий рост спроса на сложные и дорогие операции, которые ранее считались нецелесообразными: переборка двигателей, глубокий ремонт КП, глобальное, с переваркой, восстановление кузовов. Вложить даже миллион «деревянных», полностью восстановив старенький японский седан или внедорожник — уже вполне осмысленное и частое явление. Которое еще вчера выглядело, как глупость и ребячество, а сегодня стало достойным решением, позволяющим за меньшую сумму получить больше машины. Больше и лучше.

Фото: Oksana Korol/globallookpress.com

В эту новую для нас идеологию ложится и слишком часто попадающее на досках объявлений предложение: куплю старый мотор. Рассмотрению подлежат заклинившие, размороженные и выходившие свое агрегаты, за которые предлагают, к слову, вполне достойное вознаграждение: от 5000 рублей и выше. В чем же «соль»?

Фокус в том, что дороговизна ремонтных запчастей привела к актуализации переборки моторов на подержанных деталях. Звучит глупо, конечно, но иного выхода нет: на некоторые агрегаты просто не найти новых поршней и тех же ГБЦ. Да и валы — редкость даже за большие деньги.

К тому же, восстановить можно далеко не каждый движок: некоторые повреждения фатальны. Варить пробитый блок, скажем, решение сомнительное, проще и дешевле найти подержанный. А иногда — и перебранный полностью мотор, на который есть гарантия. Так, ДВС с помойки начали перебирать: буквально в гаражах открываются мастерские, в которых «ценные специалисты» по индийским технологиям делают из двух старых силовых агрегатов один новый. Который неизвестно сколько походит, но все равно нового владельца найдет. Одним словом, идея с утилизационным сбором — отличная. Как ни крути.