Названо количество автосервисов в России

Речь идет о станциях техобслуживания (СТО), занимающих небольшие площади, где отечественные автомобилисты могут воспользоваться весьма скромным спектром услуг, гласит статистика аналитического агентства «Автостат». Эксперты собрали информацию по 69 российским регионам, в которых сосредоточено почти 97% автопарка легковушек.
Оказалось, что 32,1% в общей структуре приходится на так называемые независимые автосервисы, лишенные обязательств перед теми или иными автопроизводителями. Поэтому есть возможность проводить свою ценовую политику и свободно определять перечень оказываемых услуг. И только 4,3% рынка досталось точкам официальных дилеров.
