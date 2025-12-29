Названо количество автосервисов в России

В конце текущего года в нашей стране насчитали 130,2 тыс. сервисов, занимающихся ремонтом и обслуживанием легковых машин. Узкоспециализированные точки с долей 63,6% стали самой многочисленной группой.

На СТО официальных дилеров приходится лишь около 4%

Речь идет о станциях техобслуживания (СТО), занимающих небольшие площади, где отечественные автомобилисты могут воспользоваться весьма скромным спектром услуг, гласит статистика аналитического агентства «Автостат». Эксперты собрали информацию по 69 российским регионам, в которых сосредоточено почти 97% автопарка легковушек.

Оказалось, что 32,1% в общей структуре приходится на так называемые независимые автосервисы, лишенные обязательств перед теми или иными автопроизводителями. Поэтому есть возможность проводить свою ценовую политику и свободно определять перечень оказываемых услуг. И только 4,3% рынка досталось точкам официальных дилеров.

