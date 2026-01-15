Аналитики объяснили ажиотаж в автосервисах России перед новогодними праздниками

В последние недели 2025 года россияне ездили не только в торговые центры и пункты выдачи заказов, но и в автосервисы. Причем спрос на услуги авторемонтных мастерских оказался на 6% выше по стране, чем за аналогичный период 2024-го. А почему, объяснили эксперты.

Заездов на СТО было на 6% больше, чем в 2024-м

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной сети франчайзинговых автосервисов Fit Service, в конце 2025 года автовладельцы проявляли необычно высокую активность, которая стабильно увеличивалась с каждым днем. Общее количество посещений СТО по всей России в последние две недели декабря, с 17 по 31 число, оказалось на 6% больше, чем за те же дни 2024-го. При этом в Москве и Подмосковье показатель вырос еще значительнее, достигнув 13%.

Аналитики отмечают, что максимальная нагрузка на автосервисы сети фиксировалась три раза — 20, 24 и 27 декабря. Что же касается столичного региона, то здесь превышение показателей прошлого года аж на 13-35% процентов случилось в два периода: 20-21 декабря и с 27 по 30 декабря. То есть к услугам авторемонтных мастерских россияне активно прибегали вплоть до самых праздников.

В компании объяснили, что повышение клиентской активности связано с двумя основными причинами. Во-первых, многие автовладельцы собирались провести новогодние каникулы в путешествиях на своих машинах, а потому хотели убедиться, что с их транспортным средством все в полном порядке. Во-вторых, россияне могли думать, что из-за праздников автосервисы вернутся к работе только в середине января. Впрочем, не исключено, что имела место и третья причина — желание провести обслуживание авто до повышения цен.

— В 2026 году рост стоимости услуг во многих сферах будет ощутимым, поэтому автовладельцы стремятся сэкономить и закрыть все накопившиеся работы по авто заранее, — объяснил директор направления по сопровождению партнеров международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Дмитрий Самойлов.