За год количество российских автосервисов выросло на 6,5%

В нашей стране насчитывается около 120 тыс. станций техобслуживания (СТО). За минувший год их стало почти на 6,5% больше, чем прежде. Лидером по динамике признана Ростовская область, а по количеству — Москва.

Больше всего их прибавилось в Ростовской области

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные исследования «Контур. Фокус». По словам экспертов, за последние три года количество автомастерских увеличилось на 21%. В начале 2023-го у нас насчитывалось 99 тыс. сервисов, через год прибавилось еще 8%, а в 2025-м еще 5,3%.

На конец января 2026-го в Первопрестольной насчитывается 10 тыс. СТО. Вторая строчка принадлежит Подмосковью благодаря показателю в 8,3 тыс., а тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург за счет 5,9 тыс. Тем временем в ростовском регионе дело дошло до 3,7 тыс. штук, за три последних года зафиксирован скачок на 27,6%.

Эксперты объясняют расширение отечественного рынка СТО тем, что автомобили с пробегом требуют больше внимания, а ценники новых машин кусаются все сильнее.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что 52% российских автомобилистов не хотят обслуживать машину у дилеров.