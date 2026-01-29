За год количество российских автосервисов выросло на 6,5%

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные исследования «Контур. Фокус». По словам экспертов, за последние три года количество автомастерских увеличилось на 21%. В начале 2023-го у нас насчитывалось 99 тыс. сервисов, через год прибавилось еще 8%, а в 2025-м еще 5,3%.
На конец января 2026-го в Первопрестольной насчитывается 10 тыс. СТО. Вторая строчка принадлежит Подмосковью благодаря показателю в 8,3 тыс., а тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург за счет 5,9 тыс. Тем временем в ростовском регионе дело дошло до 3,7 тыс. штук, за три последних года зафиксирован скачок на 27,6%.
Эксперты объясняют расширение отечественного рынка СТО тем, что автомобили с пробегом требуют больше внимания, а ценники новых машин кусаются все сильнее.
