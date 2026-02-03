Дожили: россиянам предлагают новые моторы в trade in

Один за другим эксперты отечественной автоотрасли признают невероятное: несмотря на все потуги власти и бизнеса, российский автомобилист настойчиво отказывается от покупки новой машины. Не хочет он, видите ли, платить ни за родную «Ладу», ни за «приземленных китайцев». Причина — конечно, цена, которая никак «не бьется» с продуктом. Но парк стареет, машины изнашиваются и нуждаются в крупном ремонте. И предложение не заставило себя ждать. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Намедни в кулуарах одного автофорума прозвучала новая причина, по которой высоких продаж новых автомобилей в России в 2026 году ждать не стоит: в стране случилось «увеличение срока владения» старыми «колесами». Переводя с казенного на народный — «еще походит».

Нехитрый анализ рынка подсказывает, что причину такому повороту долго искать не надо: цены — на рубль, а товар — на копейку. Знак «равно» поставить не удается, какие коврики в салон не клади и сколько опционных благ не обещай. Не берут и точка.

Однако против физики-то не попрешь: автомобиль со временем и километрами изнашивается, все чаще требует ремонта, который тоже не бесплатный. И год от года становится все дороже: феноменально дорожают запчасти, за которыми аналогично возрастает стоимость услуг по их установке.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

И рынок, взглянув на госпопытки пересадить всех и вся на «Ладу», предложил решения. Затейливые, которые еще несколько лет назад вызывали у дружеских сервисменов улубку: ну кто на такое пойдет? Ан нет, пошли, если не побежали.

Прикинув мягкое к теплому, разумные предприниматели предложили отечественному автомобилисту грамотную затею — trade in на моторы. Сумма сделки — велика, однако передача неисправного агрегата позволяет заметно ее снизить, а установить «столбик» предлагают и вовсе в подарок. Более того, дают гарантию в 30 000 км, что для узла — немало. Достаточно, чтобы локализовать неисправность. Документы для внесения изменений, кстати, тоже готовят — только до ГАИ довези.

Все эти «субстанции», что появляются на доске бесплатных объявлений — реакция на сложившуюся в России ситуацию с автомобилями. Они слишком дороги, снова роскошь, они не отвечают требованиям, к которым уже привыкли и считали за аксиому, они не подходят под задачи, которые ставит владелец, дорога и погода.

И вывод следует сделать простой: на каждый утильсбор найдется «болт», который позволит и рыбку съесть, и газетку не измарать. Народ-то не простой у нас, с хитринкой. Своего не упустит и не отдаст.