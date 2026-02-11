Эксперт объяснил, что может сломаться в автомобиле из-за снегопадов

Погодные катаклизмы, включая недавние аномальные снегопады в столице, частенько провоцируют отложенный спрос на услуги СТО. В таких ситуациях автомобилистов прежде всего интересуют сроки ремонта и его стоимость, многие приезжают просто на диагностику.

Об этом «Российской газете» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, с конца января и до первой декады февраля включительно в список топовых обращений от клиентов вошли диагностика ходовой части, замена моторного масла и масляного фильтра, снятие и установка воздушного фильтра. В том же списке оказались аналогичные манипуляции с салонным фильтром, проверка силового агрегата и электроники.

По мнению эксперта, снегопады и последующие морозы могут вызвать проблемы одновременно в нескольких системах автомобиля. Например, перегрузку ходовой части, в том числе амортизаторов, пыльников и шаровых опор. При отрицательных температурах теряют эластичность пластик и резина. Соответствующие элементы становятся хрупкими, поэтому их легко повредить даже при обычном наезде на сугроб.