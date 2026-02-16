Эксперт Петров рассказал, на сколько подорожал ремонт автомобилей в 2026 году

Сегмент постпродажного обслуживания в России продолжает расти. Водители постепенно отказываются от обновления машины раз в три-пять лет и вместо этого предпочитают вкладываться в плановое и качественное обслуживание, чтобы продлить срок службы имеющегося транспортного средства.

Это в беседе с «Российской газетой» сказал директор департамента по работе с партнерами СТО «Uremont» Александр Петров. И добавил, что рынок столкнулся с серьезным вызовом — кризисом доверия. Особенно остро это ощущается от молодых автомобилистов, для которых ценообразование на запчасти и работы остается непрозрачным. Ситуацию подогревают вирусные истории в соцсетях об обманах в техцентрах, а также громкие скандалы со службами каршеринга, которые выкатывают клиентам непонятные счет за ремонт.

И тут снова заходит речь о высокой доле неофициальных (или «серых») автосервисов. Эксперт отмечает, что важно понимать: неофициальный статус — не равно халтура. После того как иностранные представительства свернули работу в России, многих толковых специалистов, особенно мотористов и электриков, перекупили частные мастерские. Так что уровень там бывает вполне приличный.

Но ждать бума открытий новых «серых» сервисов не стоит. Скорее наоборот. Изменения в налоговом законодательстве серьезно осложнили жизнь этому сектору, и перспективы для запуска дополнительных точек туманны. А вот «гаражников» — частников, работающих за наличку или переводы — станет почти наверняка больше. Отследить их обороты почти нереально. Но и клиенту в такой сделке стоит трезво оценивать риски: сэкономив на ремонте, он берет полную ответственность за качество на себя и не получает никаких гарантий.

Что касается стоимости ремонта и обслуживания, то ощутимый скачок цен прошел еще в начале года — каждая позиция в чеке подорожала в среднем на 500-1000 рублей. Дальнейшая динамика теперь будет завязана исключительно на ценах запчастей. И тут традиционно под удар попадают расходники и детали на машины европейских брендов.

— В этом году особенно остро будет ощущаться нехватка узкопрофильных специалистов-электриков. На сегодняшний день у каждого третьего сервиса нет штатного специалиста по электрике, а вакансии закрываются «своими» мастерами, работающими на несколько СТО одновременно, — подытожил эксперт.