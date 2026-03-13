Эксперт Трушкова объяснила, как параллельный импорт повлиял на российские СТО

Так называемый параллельный импорт переориентировал не только автомобильный рынок, но и сферу постпродажного обслуживания. Если раньше СТО имели дело с понятным модельным рядом, официальной техподдержкой и стабильными поставками запчастей, то теперь в страну поступают машины из разных частей света — с уникальными спецификациями, прошивками и комплектациями.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. По ее словам, сейчас в нашу страну через параллельные каналы попадают автомобили, ориентированные на рынок ОАЭ, Китая, Южной Кореи, Америки, Европы. Так что даже в рамках одной марки и модели могут отличаться блоки управления, калибровки мотора и каталожные номера запчастей. Для ремонтников это создает сложности, поскольку у них нет унифицированной базы.

Как правило, ввезенные «параллельным» образом машины относятся к более высокому классу, они сложны в техническом плане и требуют серьезных вложений в обслуживание. Турбированные двигатели, гибридные системы, многочисленные ассистенты — все это заметно повышает стоимость ремонтных работ.

Эксперт подчеркивает, что VIN-код такого авто часто не отображается в стандартных каталогах, выдает неполные сведения или ошибки по оснащению. Один и тот же тип двигателя может комплектоваться разными форсунками, турбинами и датчиками. А ошибка при подборе запчасти сегодня обходится очень дорого.

Кроме того, многие «параллельные» автомобили имеют региональные ограничения и нуждаются в особом диагностическом программном обеспечении. Их электронные блоки могут быть «зашиты» под азиатский или американский рынок, из-за чего обычный сканер не «видит» ряд параметров и не позволяет провести адаптацию. Это требует углубленных навыков и спецоборудования, доступных лишь крупным дилерским центрам или СТО с высокой экспертизой.

Для нестандартной комплектации ожидание детали может растянуться на месяцы, при том что цены на запчасти нестабильны. Мастерские сталкиваются с простоями подъемников в ожидании поставок, что негативно влияет на оборот, график работ и доверие клиентов.

Если машина не обслуживается у официального дилера, владелец ждет от независимого сервиса безупречной компетенции. И это при отсутствии поддержки производителя, заводской гарантии и технической документации. Риски некорректного ремонта ложатся на станции, у которых нет профильного софта и знаний.

Параллельный импорт — это данность, к которой приходится приспосабливаться. И чтобы работать в таких условиях, сервисам необходимо вкладываться в диагностическое оборудование, осваивать новые каталоги, повышать квалификацию сотрудников, налаживать связи с надежными поставщиками и учитывать временные и финансовые риски при планировании.

— Разрыв между сильными и слабыми сервисами увеличится. Узкоспециализированные СТО будут востребованы, диагностика станет ключевой компетенцией, а роль управленческих решений возрастет, — подытожила эксперт.