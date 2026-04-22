Названы самые дорогие в обслуживании иномарки в России

Содержать машину в России становится все накладнее — причем расходы растут не только на заправку и страховку, но и на сервисное обслуживание. Аналитики прогнозируют, что к исходу 2026 года прайсы на ремонт автомобил] прибавит от 20 до 25 процентов относительно уровня предыдущего года. За этим стоит целый клубок причин: налоговые новации, дорогие кредиты, постаревший автопарк и хронический кадровый голод в отрасли. В итоге выбор машины сегодня все реже сводится к ценнику в салоне — покупатели заранее просчитывают, во сколько обойдется каждый визит к механику.

Давление на автосервисы идет сразу с нескольких сторон. С нынешнего года вступили в силу изменения по НДС для компаний на упрощенной системе налогообложения — порог уплаты налога снижен, и бизнес получил дополнительную фискальную нагрузку. Одновременно поднимаются тарифы энергетиков и теплоснабжающих организаций, дорого обходятся заемные деньги, увеличиваются операционные издержки. К этому добавляется острая нехватка специалистов редких направлений — кузовщиков, маляров, диагностов-электронщиков. Чтобы удержать кадры, сервисы вынуждены поднимать зарплаты, а эти траты в итоге перекладываются в стоимость нормо-часа.

Параллельно меняется и характер самих заказов. Россияне все чаще откладывают покупку новой машины, а значит, средний возраст автомобилей в стране растет. Такие машины требуют не плановой замены расходников, а серьезного вмешательства — капремонта двигателей, переборки ходовой, работ по электронике. Это и более высокая трудоемкость, и более внушительный счет. Сеть техцентров Fit Service уже зафиксировала результат: в начале 2026 года средний чек в регионах вырос на 11%, а в столице подскочил сразу на 30%.

Конкретный портрет самых «прожорливых» иномарок, как сообщают «Известия», составили на онлайн-платформе Uremont. По данным за первый квартал текущего года, тройка самых дорогих в обслуживании авто в России полностью немецкая: BMW, Audi и Mercedes-Benz. Средний чек на содержание этих марок добрался до 48 000 руб. Объяснение складывается из трех составляющих — технической сложности конструкции, премиальной стоимости оригинальных деталей и затратной логистики, по которой эти детали добираются до российских складов.

Следом в рейтинге идут автомобили американских брендов — их владельцы оставляют в сервисах в среднем от 30 000 до 40 000 рублей за визит. Широкая вилка здесь объяснима особенностью самих машин: моторы заокеанской школы традиционно отличаются большим рабочим объемом, а значит, требуют заметно больше масла при каждом регламентном ТО, что и утяжеляет счет.

Третью позицию делят европейские марки — Volvo, Skoda и Renault, средний чек по которым составляет 25 000 рублей. Любопытная деталь: в число самых затратных в содержании производителей не попал ни один китайский бренд, несмотря на их впечатляющую долю в продажах последних лет.