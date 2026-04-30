Аналитики рассказали, как часто ломались китайские авто в России минувшей зимой

В исследовании, в рамках которого изучали вопрос надежности китайских машин в условиях суровых российских морозов, приняли участие более 1700 автовладельцев из разных регионов страны. И согласно полученным данным, 54% респондентов не сталкивались с техническими проблемами минувшей зимой.

Результаты исследования сервиса «Авто.ру» свидетельствуют о том, что доля тех, кто ремонтировал машину не более двух раз, снизилась с 38,5% до 35%. Для сравнения, среди владельцев автомобилей других иностранных марок зафиксирована практически идентичная статистика.

Среди владельцев относительно новых машин (не старше трех лет) 38% опрошенных ни разу не обращались в сервис, что на 3 процентных пункта выше прошлогоднего показателя. При этом если рассматривать автомобили всех возрастов, то у 4% зарегистрировано пять и более поломок за зиму — параметр не изменился.

Расходы на ремонт демонстрируют небольшое подорожание. Доля владельцев, потративших менее 20 000 рублей, снизилась с 35% до 30%. Категория затрат от 20 000 до 50 000 сократилась на 2 процентных пункта, составив 37%. Расходы от 50 000 до 80 000 рублей понесли 20% опрошенных, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Среди причин обращений в сервис заметен рост проблем с аккумуляторной батареей при сильных морозах — с 18% до 24%. Сложности с запуском двигателя испытали 16% респондентов против 15% в 2025 году. Доля неисправностей тормозной системы осталась на уровне 11%.

Удовлетворенность эксплуатацией «китайцев» стабилизировалась после роста в предыдущем году. Оценки 4 или 5 баллов по пятибалльной шкале поставили 80% владельцев, что немного ниже прошлогодних результатов. Полностью недовольными своими машинами остались менее 1% опрошенных.

В вопросе субъективной надежности 33% респондентов считают, что китайские автомобили ломаются с той же частотой, что и другие иномарки, что на 5 процентных пунктов ниже прошлогоднего уровня. Доля уверенных в значительно более частых поломках сократилась с 7% до 4%.

Добавим, что результаты опроса сопоставили с данными из заказ-нарядов сервиса «Гараж Авто.ру». Медианные расходы на обслуживание китайского автомобиля зимой составили 21 000 рублей, из которых 12 000 тратилось на запчасти. Для сравнения, медианный чек для отечественных машин достиг 16 300 рублей.