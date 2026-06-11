Стало известно, насколько в России подорожал ремонт популярных авто с пробегом

За последний год цена обслуживания большинства популярных подержанных машин в России увеличилась, верхняя планка дошла до 30%. Владельцы таких «бэушек» начали чаще обращаться в сервис. Одной из причин произошедшего считается старение автопарка страны.

Об этом говорят результаты совместного исследования аналитиков «Авто.ру» и Fit Service. По словам экспертов, во втором квартале наиболее ощутимо вырос средний чек за услуги автосервиса в случае Toyota Camry. Показатели взлетели сразу на 30% или до 12 618 рублей.

В то же время на 23% и 25% подорожал ремонт отечественных LADA Granta и 2114. Прибавка для Hyundai Solaris составила 9%, а для Kia Rio — 16%, что вылилось в 10 657 и 10 460 рублей. Также на 10% подорожало обслуживание кроссовера Volkswagen Tiguan.

Среди бестселлеров «вторички» средний чек стал скромнее только в случае BMW 5-й серии. Уход обесценился на 5%, дело дошло до 14 663 рублей. Кстати, владельцы немецких «пятерок» начали чаще заезжать на обслуживание, в целом поток увеличился на 21%. Еще в первую тройку по количеству обращений вошли LADA Vesta и Granta — плюс 11% и 9%.