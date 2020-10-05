Почему предпусковые подогреватели и отопители транспорта нуждаются в системах самодиагностики

Коммерческая техника, неважно будет ли это магистральный седельный тягач, городской автобус или бульдозер — должны работать 365 (или 366) дней в году и приносить своим владельцам прибыль. Для этого их моторы обязаны запускаться в любую погоду (даже при резко отрицательных температурах), а в кабинах/салоне должна поддерживаться комфортная температура. Предпусковой разогрев ДВС и создание комфортного климата есть задачи, которые выполняют жидкостные предпусковые подогреватели и воздушные отопители («фены»). Одним из признанных лидеров в производстве данного оборудования является немецкая компания Eberspächer, которой в этом году исполнилось 155 лет!

Продукция компании поставляется на такие гиганты российской индустрии как: Челябинский (ЧТЗ) и Чебоксарский («ЧЕТРА») тракторные заводы, «Курганмашзавод», «ИВЕКО-АМТ», КАМАЗ, автобусные заводы Группы ГАЗ и т. д., а также многочисленные авторизованные установочные центры и компании, специализирующиеся на создании спецмашин на автомобильном и специальном шасси. Доверие российских промышленников и рядовых потребителей к продукции немецкой марки сложилось не только за счет высокого качества, надежности и эксплуатационных характеристик оборудования. Ключевую роль сыграло российское представительство Eberspächer, которое сформировало охватывающую все уголки РФ фирменную сервисную сеть, на плечах специалистов которой лежит груз ответственности за обслуживание и ремонт оборудования, а также обеспечение многочисленных партнеров запасными частями, оказание технической поддержки. Возможность оперативно получить квалифицированную помощь — тот самый довод, который и склоняет в пользу продукции бренда при выборе комплектации техники.

Блоки управления всех отопителей Eberspaecher имеют функцию самодиагностики. Для удобства потребителей с 2013г воздушные отопители Airtronic комплектуются устройством управления Easy Start Select, которое позволяет проводить диагностику отопителей. Учитывая жесткий режим работы коммерческой техники (нередко машины работают 24 часа в сутки) и необходимость оперативного выявления причин отказов оборудования, блок проводит самодиагностику отопителя, а устройство «передает» эту информацию пользователю с помощью демонстрации кодов ошибок, что значительно упрощает работу с агрегатами. Так, если в ходе самодиагностики оборудования, которая предшествует каждому(!) его запуску, будет обнаружена ошибка (агрегат не запускается), то во многих случаях ее расшифровка (причина отказа) позволит решить проблему своими силами, на месте и не терять драгоценное время, силы, средства.