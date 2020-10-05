Почему предпусковые подогреватели и отопители транспорта нуждаются в системах самодиагностики

Коммерческая техника, неважно будет ли это магистральный седельный тягач, городской автобус или бульдозер — должны работать 365 (или 366) дней в году и приносить своим владельцам прибыль. Для этого их моторы обязаны запускаться в любую погоду (даже при резко отрицательных температурах), а в кабинах/салоне должна поддерживаться комфортная температура. Предпусковой разогрев ДВС и создание комфортного климата есть задачи, которые выполняют жидкостные предпусковые подогреватели и воздушные отопители («фены»). Одним из признанных лидеров в производстве данного оборудования является немецкая компания Eberspächer, которой в этом году исполнилось 155 лет!
Продукция компании поставляется на такие гиганты российской индустрии как: Челябинский (ЧТЗ) и Чебоксарский («ЧЕТРА») тракторные заводы, «Курганмашзавод», «ИВЕКО-АМТ», КАМАЗ, автобусные заводы Группы ГАЗ и т. д., а также многочисленные авторизованные установочные центры и компании, специализирующиеся на создании спецмашин на автомобильном и специальном шасси. Доверие российских промышленников и рядовых потребителей к продукции немецкой марки сложилось не только за счет высокого качества, надежности и эксплуатационных характеристик оборудования. Ключевую роль сыграло российское представительство Eberspächer, которое сформировало охватывающую все уголки РФ фирменную сервисную сеть, на плечах специалистов которой лежит груз ответственности за обслуживание и ремонт оборудования, а также обеспечение многочисленных партнеров запасными частями, оказание технической поддержки. Возможность оперативно получить квалифицированную помощь — тот самый довод, который и склоняет в пользу продукции бренда при выборе комплектации техники.
Блоки управления всех отопителей Eberspaecher имеют функцию самодиагностики. Для удобства потребителей с 2013г воздушные отопители Airtronic комплектуются устройством управления Easy Start Select, которое позволяет проводить диагностику отопителей. Учитывая жесткий режим работы коммерческой техники (нередко машины работают 24 часа в сутки) и необходимость оперативного выявления причин отказов оборудования, блок проводит самодиагностику отопителя, а устройство «передает» эту информацию пользователю с помощью демонстрации кодов ошибок, что значительно упрощает работу с агрегатами. Так, если в ходе самодиагностики оборудования, которая предшествует каждому(!) его запуску, будет обнаружена ошибка (агрегат не запускается), то во многих случаях ее расшифровка (причина отказа) позволит решить проблему своими силами, на месте и не терять драгоценное время, силы, средства.
В данном случае речь идет о так называемых «внешних» причинах отказов оборудования, которые не связаны с выходом из строя элементов конструкции агрегатов. Среди таковых чаще всего фигурирует полное прекращение или недостаточная подача топлива. Такое часто происходит в период сезонной смены вида (летнее на зимнее) дизельного топлива на АЗС. Горючее банально застывает и не прокачивается через забитые парафином фильтры. Если забор топлива для питания устройства идет из основного бака (большинство схем заводского /конвейерного монтажа), то при смене топлива необходимо включить агрегат и дать ему поработать хотя бы 15—20 минут, чтобы выработать его из подводящей магистрали и фильтра. Если питание осуществляется из отдельного бака, то в нем необходимо принудительно заменить топливо в соответствии с сезоном, произвести контрольный пуск оборудования.
Препятствовать пуску жидкостных агрегатов может банальное засорение системы выпуска отработавших газов и патрубков на впуске. Данные проблемы характерны для специальной техники, которая работает в условиях повышенной запыленности воздуха или когда машины увязли в раскисшем грунте. Здесь причину также подскажет генерируемый блоком управления код. К «внешним» причинам неисправности оборудования, которые чаще всего возникают в штатной эксплуатации, также относится и разрядка аккумуляторов до критического уровня. В этом случае электронный блок управления агрегатами Eberspächer даст команду на блокировку пуска, чтобы не допустить глубокого разряда и вызванного этим повреждения АКБ.
Для того, чтобы воспользоваться системой самодиагностики никаких специальных знаний не требуется. О наличии неисправности оператора спецмашины или водителя грузовика информирует надпись ERROR на ж/к дисплее пульта управления. На него же выводится и цифровой код неисправности, значение которого легко расшифровать с помощью прилагаемой таблицы или, если таковой не окажется под руками, обратившись на горячую линию технической поддержки (Телефон: 8 800 200 32 37 звонок по России бесплатный). Там же при необходимости можно узнать адрес ближайшего сервисного центра, где будет оказана оперативная, квалифицированная помощь в случае «внутренней» неисправности оборудования, возникшей по причине отказа какого-либо элемента или узла.