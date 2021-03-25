Почему оригинальные запчасти перестали быть роскошью

А что такое качественные запчасти? Прежде всего те, которые полностью соответствуют требованиям автопроизводителя. Кто же их производит? Во-первых, сам автозавод, если речь идет о крупных узлах и агрегатах. Во-вторых, его поставщики на конвейер, специализирующиеся на выпуске отдельных автокомпонентов. Именно на их продукцию, которая объединена определением «оригинальные комплектующие», и следует ориентироваться, если стоит задача обеспечить безопасность перевозок и высокий коэффициент технической готовности техники.
А как же другие игроки рынка запасных частей, которые выпускают аналоги, продающиеся по более низкой цене? Насчет цены — вопрос спорный. Если мы говорим о лидерах того или иного сегмента (фильтры, светотехника, детали подвески и рулевого управления), то часто стоимость их продукции и оригинальных запчастей примерно равна. Невозможно обеспечить качество, используя устаревшие технологии производства и дешевые материалы. При этом, конвейерные комплектующие, а именно они поставляются и в запасные части (сколько бы злые языки не твердили обратное), в точности соответствуют строгим требованиям автозавода, прошли все испытания и протестированы в составе автомобиля. Кроме того, чтобы попасть на сборочный конвейер производители компонентов обязаны гарантировать стабильность своего продукта от партии к партии. Любой сбой конвейера приводит к убыткам автопроизводителя. Компонент, который требует дополнительных усилий при его установке, на сборку не допустят.
Оригинальные запчасти должны обеспечивать не просто большую, а именно прогнозируемую наработку на отказ. Зная ресурс работы детали, автопредприятие имеет возможность заранее планировать снятие техники с линии для организации превентивного ремонта. Альтернативные же запчасти часто не только не соответствуют характеристикам оригинала, но и не имеют стабильного качества! Спрогнозировать, когда неоригинальную деталь нужно заменить, практически невозможно.
Оригинал и контрафакт — как отличить?
Иногда покупка предполагаемой оригинальной запчасти может повлечь за собой плачевные последствия. По разным источникам в 2019 году до 30% всех запчастей, продающихся на рынке, являлись поддельными. Разница в цене минимальная, а урон автовладельца может быть непоправимый.
Автопроизводители укрепляют свои позиции не только за счет стимулирования продаж и развития сервисных станций, но и прилагают усилия, чтобы клиенты чувствовали поддержку и заботу. Мероприятия по защите своей продукции от контрафакта давно стали трендом на мировом рынке. Российские автопроизводители не отстают в этом вопросе. К примеру, «Горьковский автомобильный завод» уже давно использует специальные методы защиты и маркировки своей продукции. На всех оригинальных запчастях присутствует специальная наклейка с QR-кодом. Перейдя по нему на сайт в раздел «Проверка подлинности» можно проверить уникальный код детали, скрытый под серым напылением на стикере. Таким образом владелец техники огражден от возможных проблем в процессе ее активной эксплуатации.
Увы, в случае с контрафактом, клиент даже не экономит. Цены на подделки равны оригиналу, за который они себя так усиленно выдают в целях наживы. Доля контрафакта на рынке говорит о том, что покупатели просто не разбираются в отличиях. Идентичная упаковка и логотип сбивают с толку, а грамотный продавец закрывает сделку, получая прибыль.
Владелец бизнеса, оценивая вложения, всегда задумывается о возврате инвестиций. Стоит ли минимальная экономия на запчастях двухдневного простоя на дороге с товаром заказчика? Нехватка времени на проверку продукции на контрафакт может превратиться в серьезный минус в бюджете предприятия. Важно оценить все риски и принять верное решение.