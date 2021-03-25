Почему оригинальные запчасти перестали быть роскошью

А что такое качественные запчасти? Прежде всего те, которые полностью соответствуют требованиям автопроизводителя. Кто же их производит? Во-первых, сам автозавод, если речь идет о крупных узлах и агрегатах. Во-вторых, его поставщики на конвейер, специализирующиеся на выпуске отдельных автокомпонентов. Именно на их продукцию, которая объединена определением «оригинальные комплектующие», и следует ориентироваться, если стоит задача обеспечить безопасность перевозок и высокий коэффициент технической готовности техники.

А как же другие игроки рынка запасных частей, которые выпускают аналоги, продающиеся по более низкой цене? Насчет цены — вопрос спорный. Если мы говорим о лидерах того или иного сегмента (фильтры, светотехника, детали подвески и рулевого управления), то часто стоимость их продукции и оригинальных запчастей примерно равна. Невозможно обеспечить качество, используя устаревшие технологии производства и дешевые материалы. При этом, конвейерные комплектующие, а именно они поставляются и в запасные части (сколько бы злые языки не твердили обратное), в точности соответствуют строгим требованиям автозавода, прошли все испытания и протестированы в составе автомобиля. Кроме того, чтобы попасть на сборочный конвейер производители компонентов обязаны гарантировать стабильность своего продукта от партии к партии. Любой сбой конвейера приводит к убыткам автопроизводителя. Компонент, который требует дополнительных усилий при его установке, на сборку не допустят.