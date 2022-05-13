Весной цены на автозапчасти и «расходники» взлетели на 30%

Как сообщает «Коммерсант», запчасти для кузовного ремонта по итогам апреля в среднем подорожали на 31% относительно февраля.

Самый большой рост цен отмечен на бамперы. Передние взлетели в цене на 34%, задние — на 32%. На столько же увеличились цены на блок-фары. Кроме того, на 31% подорожали крылья, а за двери теперь простят на 30% больше. А вот автостекла подрасти в цене «всего» на 26%.

Отмечается, что около 35% российских автосервисов сейчас испытывают трудности с поставкой комплектующих. Это касается фактически всей номенклатуры запчастей от деталей двигателя и электроники, до расходников, включая свечи, фильтры и моторные масла. Недавнее разрешение параллельного импорта пока на ситуацию не повлияло.

Впрочем, вся эта катавасия была вполне предсказуема, и портал «АвтоВзгляд» предупреждал о грядущем коллапсе на рынке запчастей еще в начале марта.

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