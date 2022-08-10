Какие запчасти для премиальных «немцев» подделывают чаще всего

Основными компонентами, которые «копипастят» злоумышленники, являются элементы подвески, включая рычаги и тормозные диски, а также детали рулевого управления, колесные диски и даже кузовные панели. Причем подделывают запчасти не только в Китае, но и в Европе.

Что касается российского рынка, то у нас — к гадалке не ходи — представлен огромный ассортимент фальсифицированной продукции. Впрочем, это касается комплектующих не только для автомобилей Mercedes-Benz, но и моделей других марок. В частности, BMW, Audi, Porsche.

К примеру, за последние несколько месяцев российскими правоохранительными органами неоднократно были обнаружены и изъяты поддельные автомобильные запчасти, включая подшипники для машин именитых брендов.