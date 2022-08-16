В Белоруссии начинают выпускать автозапчасти для российского рынка

О запуске совместных проектов заявил телеканалу «Беларусь−1» премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. По его словам, готовится масштабный выпуск автомобильных компонентов, имеющих высокую потребность, как на рынке Белоруссии, так и России. Так, светотехнику начнут выпускать на предприятии в Минской области, а в Оршанском районе наладят сборку тормозных систем и кольцераскатное производство.

«Не дожидаясь кредитных ресурсов, мы сами начинаем финансировать. Если эти ресурсы придут своевременно, мы просто добавим их в этот инвестиционный котел», — заявил г-н Головченко.

Между тем, Белоруссия активно помогает нам и с самими автомобилями. Россияне штабелями едут к соседям, как за новыми, так и подержанными иномарками. Правда, правила покупки машин уже успели измениться.