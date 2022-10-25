Россияне ринулись массово скупать запчасти на авторазборках

Портал «АвтоВзгляд» провел среди читателей опрос на тему «готов ли в нынешних реалиях современный автовладелец приобретать подержанные детали для своих машин с разборок». Ответы, надо признать, оказались довольно любопытными.

Из 3600 человек, принявших участие в голосовании, без малого 1200 респондентов (31%) заявили, что «покупали и будут покупать» запасные части с авторазборок. Столько же — 31% — подтвердили, что готовы покупать подержанные компоненты на барахолках «благодаря» затянувшемуся кризису, повлекшему за собой дефицит и всеобщее подорожание.

Впрочем, 20% респондентов изъявили готовность покупать на «разборе» только кузовные панели и пластиковые элементы интерьера автомобиля. И лишь 18% категорически выступили против приобретения «бэушных» запчастей у авторазборщиков.