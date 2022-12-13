Почему россияне снова начали покупать автозапчасти на рынках

Февраль, который мы не забудем никогда, породил на российском рынке автомобилей и запчастей чудовищный, невиданный прежде дефицит. Давние поставщики свернули не только заключенные ранее договоры, но и — в большинстве своем — деятельность, оперативно «раскидали» складские запасы и «были таковы». Даже вездесущий Китай — и тот притормозил в силу ряда событий в стиле «отключения от SWIFT», «вторичные санкции» и «первичные проклятия». Да-да, «поднебесные» заводы тоже частично принадлежат европейским и американским компаниям, которым проблемы не нужны.
Дырку изначально решено было латать «параллельным импортом». Челноки 2.0 — уже без клетчатых сумок, но с аналогичными по функционалу вагонами и контейнерами — рванули в ОАЭ, тот же Китай и прочие «дружественные» страны за дефицитным и оттого финансово целесообразным грузом. Белоруссия развернула целые сети доставки из Европы «в серую»: запчасти, масла, жидкости, расходники. Малыми партиями, за наличные. И куда все это пошло? Конечно, на рынок!
Маленькие магазинчики в интернете с пунктом выдачи в палатках и павильончиках развернули столь бурную деятельность, что снова пахнуло 90-ми. Без чека, без гарантий, но можно повертеть в руках, осмотреть и даже немного поторговаться. Забыли мы уже о подобных механизмах. Зумеры возмутятся: «Так есть же доставка, чего толкаться и платить за парковку, если груз привезут в ближайший ящик?» Эх, молодежь!
В момент дефицита и ажиотажа, когда страхи берут верх над логикой, а народ пускается во все тяжкие, нужно быть крайне аккуратным: и кинут, не глядя, и мусор подсунут, не страшась гневных отзывов в «этих ваших интернетах». Сегодня перед тем, как отдать деньги, нужно внимательно осмотреть товар, потрогать да в руках повертеть, и только после — расплачиваться. Сделать это зачастую можно только на рынке: там и товар весь в наличии, и цены, если поискать, вполне приемлемые. Оригинал? Есть и официальные запчасти, и аналоги, и дешевые китайские поделки. На любой вкус и кошелек, одним словом. Нужно, повторимся, только поискать.
Рынки возродились, получив мощный приток новых клиентов. Более того — на них можно найти то, чем никогда не порадуют официальные дилеры: отремонтированные и восстановленные агрегаты, а также компоненты для самостоятельной починки, различный крепеж и прочие подшипники. На рынке подберут, подскажут и даже отведут к нужному человеку — помогут найти решение, а не только предложат крупноузловую замену.
Короче говоря, методика теперь такова: ищем в интернете, а потом едем на рынок. Все новое — хорошо забытое старое с поправкой «на ветер».