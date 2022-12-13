Почему россияне снова начали покупать автозапчасти на рынках

Маленькие магазинчики в интернете с пунктом выдачи в палатках и павильончиках развернули столь бурную деятельность, что снова пахнуло 90-ми. Без чека, без гарантий, но можно повертеть в руках, осмотреть и даже немного поторговаться. Забыли мы уже о подобных механизмах. Зумеры возмутятся: «Так есть же доставка, чего толкаться и платить за парковку, если груз привезут в ближайший ящик?» Эх, молодежь!

В момент дефицита и ажиотажа, когда страхи берут верх над логикой, а народ пускается во все тяжкие, нужно быть крайне аккуратным: и кинут, не глядя, и мусор подсунут, не страшась гневных отзывов в «этих ваших интернетах». Сегодня перед тем, как отдать деньги, нужно внимательно осмотреть товар, потрогать да в руках повертеть, и только после — расплачиваться. Сделать это зачастую можно только на рынке: там и товар весь в наличии, и цены, если поискать, вполне приемлемые. Оригинал? Есть и официальные запчасти, и аналоги, и дешевые китайские поделки. На любой вкус и кошелек, одним словом. Нужно, повторимся, только поискать.

Рынки возродились, получив мощный приток новых клиентов. Более того — на них можно найти то, чем никогда не порадуют официальные дилеры: отремонтированные и восстановленные агрегаты, а также компоненты для самостоятельной починки, различный крепеж и прочие подшипники. На рынке подберут, подскажут и даже отведут к нужному человеку — помогут найти решение, а не только предложат крупноузловую замену.

Короче говоря, методика теперь такова: ищем в интернете, а потом едем на рынок. Все новое — хорошо забытое старое с поправкой «на ветер».