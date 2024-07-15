Российские автозапчасти начнут выпускать в Нигерии

Отечественные производители автомобильных запчастей намерены открыть предприятия по выпуску своей продукции в Африке. Ожидается, что новые заводы приступят к работе в Нигерии уже в 2025 году.

Как сообщают «Известия», планы по выходу отечественных брендов на африканский рынок подтвердил торговый представитель России в Нигерии Максим Петров на международной промышленной выставке «Иннопром-2024».

— В этом году пройдут подготовительные мероприятия, чтобы в 2025 году началось производство. Несколько предприятий рассказали, что очень заинтересованы в ведении бизнеса в Нигерии и, ориентировочно, в сентябре они приедут в эту страну с бизнес-миссией, — сказал он.

По словам чиновника, речь идет о том, чтобы за счет расширения объемов производства и линейки выпускаемых продуктов, а также выхода на новые рынки компенсировать потери некоторых прежних. Переговоры в Абудже, как уже было сказано, начнутся осенью. А после того, как отечественные компании запустят производство запчастей в Нигерии, они наладят экспорт деталей местной сборки в другие страны континента.