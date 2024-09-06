Эксперт рассказал, как выбрать подходящие аналоги запчастей для китайских машин

Одна из проблем эксплуатации китайских автомобилей в России — дефицит запчастей. Причин тому несколько, начиная от недостаточно хорошо организованного нашими восточными партерами постпродажного обслуживания реализованных у нас транспортных средств, до нового «кризиса неплатежей», когда банки КНР из-за боязни вторичных санкций отказываются проводить сделки с бизнесменами из РФ. Но факт остается фактом: оригинальные детали практически не найти, особенно в случае серьезного ремонта, а аналоги, на которые автовладельцы чаще всего и рассчитывают, или не всегда подходят, или откровенно поддельные. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд» выход есть.

В частности, эксперты мультибрендовой сети СТО Caready, специализирующейся в основном на продаже подержанных «китайцев», делятся своим опытом по данному вопросу.

— Работа с китайскими брендами только началась, поэтому на рынке проблематично найти точные аналоги запчастей к их машинам. Сегодня сервисы, не имеющие дилерского соглашения, зачастую используют ограниченный доступ к каталогам запасных частей, которые доступны на рынке. Но в этом случае нужно учитывать тот факт, что неавторизованные каталоги могут содержать неполную информацию по деталям (особенно, по свежим VIN-номерам), так как своевременно не обновляются, — комментирует ситуацию руководитель Caready Михаил Маковей. — Однако, как правило, доступ к подобным программам имеют официальные дилеры. Поэтому один из самых используемых вариантов подбора запасной части — воспользоваться официальным каталогом подбором продуктов неоригинального производителя запчастей. Для этого достаточно обладать информацией об основных параметрах автомобиля: марка, модель, год выпуска, объем и версия двигателя, тип трансмиссии и т.д...

А вот россиян, купивших машину по схеме параллельного импорта, порадовать нечем. Особенно если авто известной европейской, например, марки было собрано в КНР. По словам г-на Маковея, «пока нет простого и надежного решения, как подобрать запчасти на такие ТС, поскольку модели для рынка Китая отличаются от тех, которые официально поставляют через импортеров в России. Здесь уже происходит поиск вручную: подойдет или нет».