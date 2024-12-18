Стало известно, для каких машин в России подешевели запчасти

В России комплектующие для китайских автомобилей упали в цене, хотя и незначительно. Тем не менее стоимость снижается планомерно. По итогам декабря это коснулось почти всех «поднебесных» марок, представленных на нашем авторынке. Больше все подешевели запчасти для Omoda — на 16,8%. Немного подорожали детали для Great Wall и Kaiyi — на 1,1 и 1,6% соответственно.

Об этом сообщил «Журнал Авто.ру», ссылаясь на начальника управления методологии урегулирования убытков РСА (Российского союза автостраховщиков) Андрея Маклецова. По его словам, запчасти для китайских машин подешевели, но в случае автомобилей из Европы, Японии и Кореи цены, наоборот, рванули вверх. Согласно справочникам РСА, по которым рассчитываются компенсации по ОСАГО, прибавка составила до 17%.

Лидером по прайсу на автозапчасти оказалась BMW — как раз плюс 17%. Не сильно отстает и Audi, чей результат составил 15,1%. Первую тройку рейтинга замыкает Renault со своими 12,1%. Меньше всего подорожание затронуло «Тойоту» — 7,5%, «Хендэ» — 2,1% и «Киа» — 2,4%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что России грозит дефицит комплектующих.