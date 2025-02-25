Эксперт перечислил автозапчасти, которые опасно покупать на вторичке

По некоторым данным, в прошлом году запчасти для иномарок подорожали в нашей стране на 20-50%, а потому все больше россиян отправляется за комплектующими на вторичный рынок. Приобретение бэушных деталей в иных случаях действительно помогает сэкономить, однако выбирая этот путь, автовладелец всегда рискует.

Когда лучше переплатить, чтобы не подвергнуть себя и окружающих риску

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова перечислила автозапчасти, которые не стоит покупать на рынке подержанных деталей. И в первую очередь это, конечно, элементы тормозной системы — колодки, диски, суппорты. Подушки безопасности тоже брать не стоит — если «эирбег» сработал, от него не будет пользы. Опасно связываться и с «бэушными» ремнями: они могут иметь скрытые повреждения после ДТП.

Кроме того, лучше обходить стороной «поношенные» блоки управления, датчики, стартеры, генераторы. Потому что «электроника чувствительная к перепадам напряжения и влаге», и неисправный датчик может «прикончить» всю систему. Также в «зоне риска» — топливные насосы, форсунки, бензобаки, ремни и цепи ГРМ, турбины и сцепления. Помимо прочего, не стоит брать на вторичке детали подвески (амортизаторы, шаровые, сайлентблоки), катализаторы и аккумуляторы.

— Экономия на вторичном рынке оправдана для кузовных деталей, дисков или зеркал. Но безопасность и ключевые узлы автомобиля (двигатель, тормоза, электроника) требуют новых запчастей. Помните: ремонт после поломки б/у детали часто превышает стоимость новой, — подытожила эксперт.